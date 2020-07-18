北京市上半年免疫规划疫苗接种工作平稳有序 建议市民预约接种

人民网北京7月18日电 （记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊介绍说，新冠疫情发生以来，北京市在统筹做好疫情防控的同时，免疫规划疫苗接种服务持续有序开展。市疾控中心制定并发布了《新冠肺炎流行期间儿童预防接种防控指引》，指导市民疫情期间合理安排接种免疫规划疫苗的时间，科学防护，降低疫情对预防接种的影响。全市各接种点优先安排国家免疫规划疫苗接种、补种及其他疫苗后续剂次接种，保障疫苗接种效果。

高小俊介绍，全市450家常规免疫规划门诊在疫情期间没有中断服务，持续提供安全优质服务。截至6月底，全市儿童免疫规划疫苗接种211.8万人次，接种率为99.8%，总体接种率略高于去年同期99.4%的水平，全市预防接种服务持续保持良好平稳扎实局面。

疫苗接种是预防传染病最有效、最经济的手段。2007年，北京市在中小学生和60岁以上老年人中实施流感疫苗免费接种，同时，也成为全国第一个全面落实国家扩大免疫规划的省市。2018年北京市又将65岁以上户籍老人纳入肺炎球菌疫苗免费接种对象。截至目前，北京市纳入免疫规划的疫苗可预防疾病已达18种，是目前扩大免疫规划疫苗种类最多、覆盖人群最广的省市之一。

预防接种工作的开展，不仅有效地保护了市民的健康，也大大降低了北京市传染病的发病率，提高了居民的健康寿命和期望寿命。截至2019年，全市已连续34年无脊髓灰质炎野毒病例发生，连续23年无白喉病例发生。全人群乙肝表面抗原流行率降至2.7%，25岁以下人群不到1%，为全国最好水平。麻疹、百日咳、新生儿破伤风、乙脑、流脑等疾病的发病率、死亡率均已降到历史最低水平。

疫苗接种是一个系统工程，不仅需要政府部门和医疗卫生机构采取积极措施，更需要全社会广泛参与，倡导广大市民积极接种疫苗，预防疾病，促进健康，共同维护自身和群体的健康安全。

下一步，北京市在抓实抓细常态化疫情防控的同时，将继续稳步推进免疫规划疫苗接种工作，持续落实疫情常态化防控要求，加强接种场所日常通风消毒、测温、验码、保持一米线等措施，保障各接种点环境安全；依法加强预防接种规范化管理，严格落实“三查七对一验证”要求，为受种者提供安全的接种服务；广大市民通过网络或电话等形式就近联系预防接种门诊预约接种，合理安排接种时间、时段，避开人流高峰，减少人员聚集。