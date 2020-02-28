宅家抗疫，常喝六药茶

广州中医药大学第一附属医院内科教授 蓝森麟□ 儿科主任 许 华

编者的话：宅在家里，人们往往精神压力大，心情焦虑，影响生活和睡眠；每天盯着手机、电脑的新闻，让人眼睛干涩、颈背疼痛；运动减少、三餐不规律，免疫力也会下降。针对这些情况导致的不适，推荐服用六款药茶。

西洋参三七茶增强免疫

西洋参片10克、三七片5克、赤灵芝片15克（与米同炒，可减轻苦涩味）、黄芪15克、去核红枣3枚。将上述药材一齐置于养生壶内，加入清水1升，煎煮40分钟即可，代茶饮。一般养生壶可保温8小时，饮完可复煎1次。若用砂锅煎煮，则加入清水1.5升，煎煮30分钟，倒出药汁后，药渣即刻加入开水750毫升，煎出500毫升药汁，两次煎出液混匀贮存于保温瓶内保温，随时饮用。推荐每周饮2~3天。

本方补气血、利血脉、调五脏，适宜一般人群服食，以提高机体免疫功能和抗病能力。▲

金银花黄芩茶

解毒清肺

金银花、黄芩、连翘、桔梗各15克，藿香、紫苏叶、桑叶、贯众各10克，玄参25克，板蓝根、白茅根、黄芪各30克，甘草5克（成人3人量）。将上述药材放进砂锅内，加入清水没过药面（用手压药）约3厘米，用大火煮沸后，改用小火熬30分钟，倒出分成3份。成人每日服用1次，8~12岁儿童减半，每周服1~2次为宜。

本方诸药合用，有清热疏表、解毒清肺、化湿避秽的功效，可用于预防温毒时疫。▲

藿香佩兰茶

化痰止咳

藿香、佩兰各6克，广陈皮10克，沸水冲泡饮用。

本方中，藿香可芳香化浊、和中止呕、发表解暑；佩兰有芳香化湿、醒脾开胃、发表解暑的作用；陈皮以广东所产为佳，特称“广陈皮”，其有理气健脾、燥湿化痰的功效，可用于脘腹胀满、食少吐泻、咳嗽痰多等症状。

三味合用，可芳香化湿、避秽化浊、健脾开胃、化痰止咳，适用于寒湿困脾、食少纳呆、咳嗽痰多的患者。▲

杞菊石斛茶

养肝明目

枸杞15克、杭白菊10克、铁皮石斛10克（剪碎）。上述药材洗干净，置于砂锅或养生壶内，加水1升，煎煮半小时，倒出，代茶饮。也可以直接将药材放在保温杯中，用开水冲泡。

三味同用，能益肾养肝明目、润肺止咳、生津止渴，非常适合老看电脑、手机者防治眼睛酸涩、疲劳、腰酸背痛。本茶也可用于燥热伤肺、干咳、热病津伤、口干烦渴、内热消渴，以及虚劳精亏、腰膝酸痛、眩晕耳鸣、阳萎遗精、血虚萎黄、目昏不明等症状的辅助治疗。▲

香附紫苏薄荷茶疏肝理气

香附、紫苏叶各5克，薄荷3克，沸水冲泡饮用。

香附有疏肝解郁、理气宽中、调经止痛的作用，常用于肝郁气滞、胸胁胀痛、脾胃气滞、经闭痛经等症状。紫苏既能发汗散寒以解表邪，又能行气宽中、解郁止呕，很适合风寒表症伴有胸闷呕吐症状，对于无表症而有气滞不畅症状的，也可宣通。薄荷可疏散风热、清利头目、利咽透疹、疏肝行气。三味合用，能疏风解表、疏肝行气，有效缓解“宅家”“春困”的不适症状。▲

儿童常喝

太子三花茶

近期，很多儿童感染新冠肺炎。目前，中医认为，新冠肺炎属于中医“瘟疫”范畴，具有寒湿蕴结化热的特点。儿童普遍存在肺脾不足、脾胃虚弱，引起湿浊内生，更易于感染，除了发热、咳嗽，也有胸闷、腹胀、恶心、呕吐等湿邪困阻的表现。所以，儿童预防，重点在健脾化湿、清热消滞。在此推荐一款药茶。

太子参、金银花、木棉花、鸡蛋花、山楂各10克，神曲3克。加水3碗，水开后煎煮20分钟（可加少许白砂糖），静置10分钟后，去渣取汁。1岁以下儿童，每次30毫升；1~3岁儿童，每次50毫升；3~6岁儿童，每次100毫升；7~14岁，每次150毫升。每天服2次，每周连服3天、停4天。

太子参健脾益气而不温燥，适合儿童补益肺脾；木棉花、鸡蛋花为岭南药材，药食同源，可清热祛湿而不伤正气；金银花擅长清热解毒而药性平和，尤其适合儿童清热；山楂、神曲（广东神曲尤佳）消食导滞助脾胃运化，防止痰湿内生。诸药共同发挥健脾化湿、清热消滞的功效，普遍适合儿童服用预防。▲