藿香佩兰煎水除热伤风

热伤风多发生于夏季，中医认为，这是由暑湿伤表导致的。患者除了有发热、畏寒、头痛、鼻塞流涕等常见感冒症状外，还兼有肢体酸重或疼痛、头昏重、渴不多饮、胸闷脘痞、恶心呕吐、便溏、口中黏腻、舌苔薄黄而腻等表现。治疗一般以散热解毒为原则。

患者可用广藿香、扁豆花各9克，佩兰、银花各10克，全部放到锅中，加清水煮开后再煎煮10分钟，滤掉药渣，加适量冰糖直接服用。

方中，藿香和佩兰均为辛散芳香之品，具有芳香化湿、和中止呕、发表解暑的功效，常用于治疗中暑、暑湿感冒、呕吐腹泻。扁豆花为甘平之品，可解暑化湿、止泻，用于中暑发热、呕吐泻泄、暑湿感冒等。《本草便读》中记载，扁豆花“可清暑散邪”。金银花自古是清热解毒的良药，其性甘寒，气芳香，甘寒清热而不伤胃，芳香透达又可祛邪，用于身热、咽喉肿痛、发疹、发斑、热毒疮痈等热性病效果显著。现代研究证明，金银花含有绿原酸、木犀草素苷等药理活性成分，对多种致病菌及上呼吸道感染致病病毒有较强的抑制力，还可增强免疫力、消炎解热。诸药合用，既用法简单，又能共同发挥解表化湿、散热解毒的功效，患者不妨一试。

生活中，患者饮食应清淡易消化，切勿贪凉饮冷；保持室内空气流通，少去人群聚集场所；痊愈后加强户外体育锻炼，提高身体抗病能力，平时可常练习八段锦等养生功法。