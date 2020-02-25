疫情期间，孕妈妈出现哪些情况需尽快就医？如何自我防护？

疫情防控期间，孕妈妈出现哪些情况需要尽快就医

孕妈妈如出现发热、乏力、干咳、鼻塞、流涕、腹泻等可疑症状，且本人14天内有疫情高发区旅游史、居住史或与确诊病人有密切接触史，应去指定医疗机构尽快就医。

此外，孕期出现异常情况（头晕头痛、视物不清、心慌气短、血压升高、阴道出血或流液、异常腹痛、胎动异常等）或有分娩征兆时应及时就医。

孕妈妈一旦出现异常情况，应该如何选择就诊医院

如孕妈妈因发热就诊，首诊应去医院的发热门诊排查。

如孕妈妈无发热，且因非产科情况就医，应就近选择能满足需求、门诊量较少的医疗机构。

如因产科情况就医，除紧急情况外，尽量选择建档医院。就诊前做好预约和准备，尽可能缩短就医时间。注意做好防护，减少陪同就诊人员。

如需到医院就医，孕妈妈如何做好自我防护

需要就医时，孕妈妈应提前预约，分时段就诊，避免集中候诊，尽量缩短就医时间。孕妈妈和陪同人在途中及医院均应全程正确佩戴口罩。

到医院时应配合进行体温筛查和流行病学调查。如果孕妇有发热的情况，建议直接先到发热门诊就诊，遵医嘱进行下一步检查建议。

孕妈妈应做好自身防护。外出就医时尽量避免乘坐公共交通工具。应做好充分的个人防护，离开家后需要全程佩戴一次性使用医用口罩，如果有家属陪同，家属也要戴口罩。注意防寒保暖，避免感冒；随身携带免洗洗手液或消毒湿巾，保持手卫生。

此外，孕妈妈接触医院门把手、门帘、医生白大衣等医院物品后，尽量使用手部消毒液。手消毒之前不要接触口、鼻、眼。在医院和路上，和其他人尽可能保持1米以上的距离。尽量减少在医院停留的时间。

离开医院后，要尽早清洗双手。回家后，要妥善处理口罩，及时更换衣物，洗手洗脸。

疑似或确诊新冠肺炎的孕产妇分娩后，宝宝应该怎么办

建议宝宝出生后，隔离至少14天，此期间不推荐直接母乳喂养。建议母亲定期挤出乳汁，保证泌乳，直到排除或治愈病毒感染后，方可母乳喂养。

疫情防控期间，产后42天复查怎么办

对于孕期及分娩期正常且产后也没有发生异常情况的产妇，可以通过网络、电话和医生商议，产后复查时间可适当延长。

如有孕产期合并症、并发症未恢复或有自觉症状者（如高血压、重度贫血等），应规范进行产后复查，以便了解疾病恢复情况，及时处理。

产后42天内如出现发热、晚期产后出血、腹痛等异常情况，应在提前做好防护的情况下及时就医。

（资料来源：中国疾病预防控制中心及中国人口出版社联合出版的《孕产妇和儿童新冠肺炎防控手册》漫画版）