丁钢强分享流行病学调查中的故事：做邻家小哥或知心大姐

人民网北京5月6日电 （许心怡）6日，国务院联防联控机制就援鄂疾控工作举行发布会。会上，中国疾控中心驻武汉流行病学调查队队长、营养与健康所所长丁钢强表示，流行病学调查是疫情防控当中非常重要的一项工作，在锁定并控制传染源，及时隔离密切接触者、精准切断传播途径中都发挥了很大作用。在武汉工作期间，中国疾控中心的流调队和当地疾控中心密切合作，建立了流行病学联合调查机制。很多流调队队员下沉到一线，开展现场指导防控工作，坚持向上溯源、向下追踪，必要的时候开展面对面的调查。

“大多数的城乡居民对于流行病学调查不太了解，其实它有点像公安的破案工作，通过各种线索的排查、摸索，不放过任何可疑的蛛丝马迹，了解病例的基本情况、掌握人员活动的轨迹、明确传染的来源和传播的途径，以便于尽早采取医学观察和隔离等措施，阻断疾病的传播。” 丁钢强说，高质量的流行病学调查要求早、快和全面，如果慢了、漏了，很可能就会导致一些感染的人没有被及时发现，造成传播。所以，要求流行病学调查人员要有临床知识，公共卫生知识，还要有流行病学的基本功。要有丰富的工作经验和调查的技巧，更要有沟通、交流的技巧。

丁钢强指出，流行病学调查的调查员要注意沟通的技巧，平复受访者的情绪，做邻家的小哥或者知心的大姐，这样更容易让受访者开口。“曾经记得，我们对一个一岁孩子的父亲进行流调的过程中，开始这个孩子的父亲不愿意配合，因为他不相信孩子得了新冠肺炎。经过流调队员们详细解释，耐心说服，终于同意了。后来几天，这个小孩的父亲还连续不断地向流调队员进行电话咨询各方面的问题，包括他家里的生活问题，孩子其他的健康问题，这说明他和调查队员之间已经建立了非常良好的友谊。通过大家的支持，才不会出现流调当中的误差。”丁钢强回忆，记得队员在走访一位精神异常患者的妻子做流调的过程中，开始这位患者的妻子怎么都不肯开口，后来我们通过从患者精神异常的原因落手，通过拉家常终于打开了她的“话匣子”，后来她把家中的情况和患者的活动轨迹一股脑都说了出来，临走时候，她还拉住队员的手说，非常感谢听她的唠叨。就这样，我们流行病学调查也获得了非常准确和详实的情况。