国家卫健委：开展流行病学调查是病例早发现的重要环节

人民网北京4月2日电 （许心怡）2日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控与医疗国际合作工作情况举行发布会。会上，在回答记者关于下一步流调工作的重点时，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，流调是流行病学调查的简称，是根据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规开展的应对传染病的一项基础性工作。流调工作是病例早发现的核心，是一个很重要的环节。

王斌介绍，流调是疾控人员针对确诊病例、疑似病例和无症状感染者以及聚集性疫情开展的一种现场调查。这个过程主要是和患者面对面进行交流，询问他们在发病前后的一些暴露情况和接触其他人员的情况，以及了解他们的活动轨迹、就医情况等，通过一系列询问，能够科学判定患者或者疑似病例的密切接触者都有哪些人。之后，尽快对判断出来的密切接触者进行追踪，并尽早采取隔离医学观察措施。这种做法的目的就是有效控制传染源，切断传播途径，实现病例早发现、早报告。

王斌指出，目前我们国家外防输入的压力不断加大，为落实好“外防输入、内防反弹”的防控策略，目前流调工作有四方面重点。第一，要做好入境人员的确诊病例、疑似病例、有发热症状的人群以及密切接触者的流行病学调查工作。第二，各级各类医疗机构和社区、家庭发现的确诊病例、疑似病例和无症状感染者和聚集性疫情。第三，企业在复工复产过程中，学校、托幼机构在复学、复园过程中发现的一些异常情况的摸排。第四，养老机构、残障人员福利机构、监管场所等发生的异常情况，这些都纳入目前我国流行病学调查的重点。