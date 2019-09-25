年纪轻轻就耳背？不是玩笑！10题自测听力

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乘公交戴耳机最毁听力

“年纪轻轻就耳背”不是一句玩笑话。根据世界卫生组织今年公布的数据，目前全世界已有4.32亿成人和3400万儿童的听力受损。12~35岁的年轻人中，约50%（相当于11亿）常暴露于娱乐噪声环境中，面临听力受损风险。

解放军总医院耳鼻喉科主任医师杨仕明：导致听力受损的原因有很多，如遗传因素、分娩因素、传染病、耳部感染、服用耳毒性药物、暴露于过量噪声和衰老等。其中，娱乐性噪声导致的听力受损是可防可控的，应该引起足够关注。他指出，现在很多年轻人通勤时，在公交车、地铁等嘈杂的地方戴耳机听歌、玩游戏、看剧，这一举动相当于自残，可能会造成永久性的听力损伤。

所谓听力损伤，就是耳朵在过长的时间内承受了过大的声音，进而导致听力下降。耳朵分为外耳、中耳和内耳，其中与听力最密切相关的是鼓膜、听小骨以及耳蜗。声音经过外耳道到达鼓膜引起振动，通过听小骨传递到充满液体的耳蜗内。耳蜗中的毛细胞会将振动转化为电信号，神经纤维将其传导至大脑内产生听觉。一般来说，当声音持续高于85分贝，就会造成听觉疲劳。地铁、公交车等较为嘈杂的环境中，声音约为80分贝，人们戴耳机时为了听清所放音乐，自然而然会将音量调到比环境噪音更高，并且对高音量的刺激浑然不觉。高音不断冲击震荡耳蜗中的液体，内耳毛细胞会因受到过度刺激而死亡，久而久之，听力就会受到损伤。

应该怎样正确戴耳机？

广州市第一人民医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师宋江顺：在环境嘈杂的时候，要听清耳机里的声音，需要在环境音的基础上增加6分贝。所以，如果在地铁或者公交上听歌，很多人会不由自主调高音量盖过噪音，此时耳机里的分贝等级起码在86分贝以上。这时候你觉得刚刚好，但其实已经不行了！那么，怎样正确戴耳机呢？

1 、减少耳机使用时间，严格遵循“60-60”原则。

所谓“60-60”原则是指一种国际公认的保护听力的方法，即：使用耳机时，音量一般不要超过最大音量的60%，能调至更低最好；连续使用耳机的时间则不宜超过60分钟。成人每天戴耳机不要超过3~4小时，未成年人不超过2小时，并且每次佩戴耳机30~40分钟后，就要让耳朵得到充分休息。

2、千万别戴着耳机睡觉。

睡觉过程中姿势难以掌控，在造成噪声伤害的同时也容易压迫耳机，给脆弱的耳朵带来物理伤害。

3、不要在嘈杂的环境中听音乐。

当你发现在嘈杂环境中音量调大到60%的时候还听不清那就该摘下耳机了，再接着听只会损伤耳朵。

4、使用具有降噪功能的耳机。

尽量用耳罩式耳机；尽量在安静的环境下使用耳机；尽量用具有降噪功能的耳机，因为主动降噪耳机可以减少听音乐时的噪音影响，从另一方面帮助我们降低耳机音量。

10道题自测听力损失

大部分听力损失的发生是缓慢的、渐进的，因此早期当事人不易察觉到，通常是周围人发现的。为此，美国国立卫生研究院下属，国家耳聋和其他沟通障碍研究所列出了“察觉听力损失的10道是非题”，只要有超过3道题的答案为“是”，就该到医院进一步诊断。

1.打电话时是否会觉得听不清楚？

2.若两人以上同时在讲话，是否会因听不清楚导致沟通困难？

3.是否有人抱怨你的电视音量过大？

4.与他人沟通时，是否会觉得理解困难？

5.当周围环境有噪音时，是否觉得听得很吃力？

6.是否常常需要请他人“再说一遍”？

7.是否觉得他人讲话都很含糊或听起来很不清晰？

8.是否常误解别人说的话，且回应他人时常文不对题？

9.在听女性或儿童说话时，是否常常觉得困难？

10.是否有人抱怨你误解他们的意思？

揉压三穴，护牢听力

黑龙江省名中医于景献：这里教大家一套穴位按摩法，对于听力不佳、耳鸣、耳聋有直接效果。

翳风穴。在耳垂后方，耳后高骨（乳突）与下颌角之间的凹陷处，此穴可祛风泄热、通利耳窍，对重听、耳痛有缓解作用。具体方法是：用食指指压，手掌拖住面颊，再以食指用力反复按摩。

听会穴。听力的形成靠外部声音传递，是一个以外入内、从阳入阴的过程，它要求耳部气血遵循规则并与此同步，外部声音带来的信息才能传达到大脑。听会穴（耳屏切迹的前方，下颌骨髁状突的后缘）善治神经性耳鸣、突发性耳聋，按摩时用手指指腹往下压，可作圈状按揉，每日三次，每次至少3分钟，感觉到胀痛感即可停止。

听宫穴。张口时耳屏前凹陷的地方即为听宫穴，它可治疗耳朵各种疾患，善治各脏器火旺导致的耳鸣、重音。具体方法：双手大拇指同时按摩穴位，半分钟后感觉到酸胀感即可停止。（人民健康网综合自生命时报、羊城晚报）

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