世界肾脏日：坚持健康生活方式 加强定期监控

今年的3月12日是第15届世界肾脏日，预计目前我国慢性肾病患者数超过1亿。专家表示，慢性肾脏病不可治愈，但是通过坚持健康生活方式，加强定期监控可预防、可延缓肾脏病发生。

那么该如何预防、延缓？北京协和医院肾内科副主任医师郑可、主治医师吴海婷表示，首先要坚持健康生活方式，包括低盐低脂饮食，成人每天食盐不超过6克。对于已经有肾功能损伤的患者，食盐量不超过4克，并应在医生指导下限制蛋白摄入量；不要吸烟。推荐每周至少5次中等强度运动，每次半小时；适当饮水，建议成人每天7～8杯(1500毫升)，提倡饮用白开水或茶水，少喝含糖饮料。

慢性肾脏病往往很隐匿，不少患者甚至是到了尿毒症期才会觉察出身体不适。郑可表示，应定期健康体检，高危人群可监控血糖、血压和尿酸。

糖尿病等代谢性疾病已逐渐成为我国慢性肾脏病的主要病因之一，控制血糖是糖尿病肾病最为有效的预防方式。“对已有糖尿病的患者，更应密切监测，将糖化血红蛋白控制在7%以内。”郑可说。

长期不经控制的高血压会导致肾小动脉硬化，引起夜尿增多，进一步导致肾功能损伤，反过来会加重高血压，造成恶性循环。严重时可出现恶性高血压，导致急性肾功能衰竭。郑可表示，需控制好血压，切断血压与肾病之间的恶性循环。

另外，高尿酸血症可导致痛风发作，出现痛风性肾病，严重时可导致急性肾功能不全。郑可说，即使尿酸水平轻度升高但尚未高达引发痛风的水平，此时也不可忽视，长期高尿酸血症也可导致肾功能缓慢下降。

“还要慎用药物，因为药物是引起间质性肾炎的首要原因，常见的药物有治疗消化道不适常用的质子泵抑制剂(XX拉唑)、止痛片、抗生素、含马兜铃酸的中药等。避免未经医生指导长期服用药物或保健品。”郑可说。

“正因为慢性肾脏病的表现常不明显，对一般人群每年进行肾脏相关体检是有必要的，尤其是糖尿病、高血压、肥胖或有肾脏病家族史的人群。”吴海婷说，肾病的筛查指标包括尿常规、尿微量蛋白、肾功能、肾脏超声，在常规的体检项目中一般都会包含。(记者王秉阳)