热爱运动孩子才有出息 育儿三分教七分等

编者按：养育孩子不是一朝一夕的事，孩子的培养也是各位家长最为关注的话题，身体健康、心理健康，阳光向上是每一位家长对自己孩子的最大期望，今天人民网健康就与你聊聊孩子养育的话题。

热爱运动，孩子才有出息

体育锻炼不仅能增强孩子的体质，更能在注意力、记忆力、执行力、生活能力上给他们带来贯穿一生的益处，家长们一定要重视，并努力培养孩子热爱运动。

第一，提升注意力和记忆力。对14岁以前的孩子，运动能提高他们的注意力和记忆力，这两者非常有助于学习能力的提升。有研究发现，中等强度的体育锻炼对儿童注意力具有显著的促进作用，尤其是乒乓球和排球运动。

第二，提高执行力。参与40分钟体育运动对儿童执行功能改善效果最好。执行力在孩子的成长过程中易被父母忽视。执行力是一种高级认知功能，是大脑在完成复杂任务吋，控制和调节各类资源的过程。满1岁的孩子就有执行功能，12岁左右接近于成人。执行功能不仅对儿童大脑发育起着关键作用，而且对情绪也有重要影响。小学时期是儿童大脑发育的快速阶段，也是发展执行力的关键期。研究发现，体育锻炼能显著提高儿童执行力，原因是孩子在运动过程中能学会控制自己的行为。

第三，养成一生受益的运动习惯。运动不仅是活动身体，还能让孩子建立良性的身心联系。有着良好运动习惯和知识的孩子，在未来漫长的人生中更能照顾好自己，树立积极生活态度。

在锻炼方式上，建议低龄孩子选择对人体要求较为均衡的项目，如游泳、柔道等，打好全方位身体素质基础。到了青少年时期，可选择精细动作的运动，如乒乓球、羽毛球、篮球等。这些项目能增强少年的体质，让思维敏捷，锻炼耐力和爆发力，刺激骨骼，促进长高，预防近视。因此，家长应该重视孩子的体育锻炼，努力培养他们的运动兴趣。不过，最好让孩子在专业教师陪同下锻炼，以免受伤。

育儿，三分教七分等

现代社会，想进好学校、好单位，高分数就好比一个门槛。接踵而来的，是家长们对孩子高分成绩的“膜拜”，甚至将其作为评价孩子优秀与否的唯一标准。在中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳看来，这种衡量方式对孩子身心成长来说，伤害很大。

美国哈佛大学曾提出过一个“多元智能理论”，认为人类的智能分为语言、数理逻辑、空间、运动、音乐、人际、自我认知、自然探索等多方面，且处于不同年龄阶段，各有所长。比如，孩子在小学的学习以逻辑思维为主，可能对数语外等纯知识内容并不擅长。著名作家郑渊洁在儿时写作能力并不突出，但这并没有影响他日后成为一个优秀作家……家长如果只关注到孩子的成绩，并不重视他们其他方面的培养，结果只会让孩子变得没有自信。

从孩子个体发育来看，有些孩子暂时性的成绩差，可能与生理结构也有关。人类的大脑分为左脑（又称“学术脑”，处理逻辑、数字及分析等理性信息）和右脑（又称“艺术脑”，负责想象力、阅读和图像等感性信息），右脑一般在6岁前高度发育，15岁后基本定型；左脑6岁时初步发育，15岁逐步完善。而有些家长却不懂这个规律，在孩子右脑高度兴奋时，非要其补习奥数，“拔苗助长”式的刺激左脑发育，这不仅让孩子无法快乐学习，还浪费了孩子在其他方面的天赋，最后什么都学不好。把成绩作为标准，忽略心理、情绪上的问题，还会让孩子在进入大学或踏入社会时逐渐暴露出心理问题。

“三分教，七分等”，孙宏艳表示，教导孩子要有等待意识。不要因为孩子没考好，马上就有情绪变化，这会让孩子没自信，以后遇到问题时就认为自己不行。事实上，寓教于乐并非难以做到，关键是家长要摆正观念。

1.找准孩子兴趣点，与学习做结合。兴趣是驱动学习的内在动力，孩子的兴趣在文学上，那就多培养阅读和写作，对自然科学着迷，那就多开发空间想象力。

2.学会等待。孩子成绩不好，要主动和他们一起发现学习上的漏洞，探讨薄弱环节；面对阶段性的成绩下滑，不要唠叨，试着给孩子留出追赶和进步的空间。或听听孩子的想法，与他们一起探讨解决方法，而不是唯成绩论乱贴标签。

小儿感冒，两个方子管用

1.冰糖梨水。鸭梨一个（不去皮），洗净，切1厘米大小的块，放入砂锅，加水500毫升，加入川贝粉3克、1.5厘米生姜2片，大火烧开，小火慢炖30分钟，加入冰糖10克，融化即成，小儿分3～5次饮完。

梨和川贝均属寒凉之品，梨具有清热、生津、润燥的功效，川贝润肺止咳，冰糖甘寒，清热润肺，三者共用效果倍增。由于小儿肺脾功能不足，三者略显寒凉滋腻，而生姜味辛、性微温，具有生发宣散之力，加入少许运化降腻，温润可口不生痰。适用于小儿热性咳嗽、咽干咽痛、少痰或痰黏稠不易咳出者。

2.萝卜汤。白萝卜（不去皮）500克，洗净切小块，高汤500毫升、葱白段2厘米，一起下锅，煮开后调至小火，熬至萝卜软烂即可，调味后关火。一日分3次服完。

白萝卜色白入肺经，性辛甘，可下气化痰、消食通便。葱白辛温，具有发汗解表、通达阳气的功效，与萝卜共煮可宣肺化痰、降逆止咳，小儿咳嗽痰多适用，若阴虚少痰则不宜。

别惯孩子“三气”

心理学认为，6岁前是性格养成的关键期。现代社会，不少孩子身上都有娇气、脾气、小气等性格问题，这些一定程度上与家庭教养方式有关。因此，家长最好抓住黄金期，给孩子性格形成打下好基础。

娇气。孩子作为家中的“千金、小少爷”，从小娇生惯养，父母不愿意孩子吃苦、受委屈，保护过度，孩子很容易变得娇气。娇气的孩子往往缺乏基本生活技能，不能吃苦，不能被批评，心理承受能力比较弱。对于有“娇气病”的孩子，家长不妨从以下方面进行教育。1.引导孩子多干家务，教会孩子一些必要的劳动技能，鼓励他在力所能及的范围内干一些累活脏活。2.多让孩子参加一些有挑战性的活动，比如长跑、爬山、攀岩，磨炼意志。3.当孩子表现出退缩、找借口等行为时，家长要不为所动，鼓励孩子。只有当他们勇敢尝试迈出第一步，才能享受战胜娇气的快乐，获得成就感。

脾气。由于家庭溺爱，有些孩子形成以自我为中心的个性，不考虑别人感受，动不动就乱发脾气。爱发脾气既影响自己的身心健康，同时也会伤害别人、破坏人际关系。建议家长在教育方面应遵循“疏怨气、制怒气”的原则：引导孩子用正确的方法宣泄不良情绪，比如可以和父母、可信赖的朋友敞开心扉，或把不开心写下来；用“代币法”增强孩子的自控力，家长可以和孩子约定，如果一天没乱发脾气就奖励10分，两周下来如果获得满分，就把分数兑换成孩子想要的物品作为奖励。需要注意的是，面对孩子发脾气，家长不要靠打骂解决，在没有安全问题的前提下，可隔岸观火，随他去闹，待孩子平静下来再与他说理。

小气。“什么都应该是我的”是不少独生子女的潜在意识，不懂得与人分享、斤斤计较。家庭是孩子成长的第一所学校，在家里父母要营造主动分享、互敬互让的氛围，比如，有好吃的要分享给大家，别让孩子独食。同时，还要引导孩子与同伴分享玩具，体验快乐。多带孩子做慈善活动，可以把家中一些不用的东西主动捐赠出去，做好表率。还可通过讲童话故事、成语故事、名人故事等鲜活事例，为孩子树立榜样。（人民健康综合自生命时报）

☆推荐阅读☆

年纪轻轻就耳背？不是玩笑！10题自测听力

啥状况提醒你已变老?教您健康长寿"四字经"

人到中年为何易发福？肥胖有八大健康风险

血管堵没有迹可寻 哪些胸闷可能是心脏病

如何降低甘油三酯？坚持做到“两多四少”

脂肪肝别陷入6个误区 8大征兆预示急性心梗

养胃、降压、护心 这些食物都是养生"利器"

糖尿病患者最好不要喝粥？听听专家的说法

喝水多比喝水少更可怕 喝水多了会“中毒”

什么症状应该怀疑是心脏病？14种水果护心