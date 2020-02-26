肾病篇10 尿发红不代表血尿
国家老年医学中心、北京医院肾内科主治医师 孙 颖
有些老人在体检单上发现“尿潜血”就非常紧张，不禁把它和血尿、肾病挂钩，真是这么回事吗？
尿潜血并不代表是血尿。血尿的诊断一定要有显微镜下对尿沉渣的检测，尿沉渣显微镜检查红细胞>3个或高倍视野可诊断血尿，仅凭尿色发红或尿常规中尿潜血阳性，是不能诊断的。尿液试纸条法测定潜血，所受影响因素很多，假阳性率也很高，所以老人不用太慌张，可去医院进行尿沉渣镜检进一步排查。
生活中，一些老人看到自己尿色发红就以为“尿血”了，而其原因，可能只是吃多了甜菜、红心火龙果、胡萝卜等食物，或服用了某些药物（如大黄、利福平、苯妥英钠、酚酞等）导致。
那么，一般哪些原因会造成血尿呢？1.各种急慢性肾炎，此时尿中红细胞变形且形态不均。2.尿路感染，尿中同时有白细胞，多合并尿频、尿急、尿痛或腰痛、发热等。3.尿路结石，可有突发腰痛，同时向大腿、会阴放射，需完善B超或CT检查。4.泌尿系肿瘤，老人若有无痛性肉眼血尿，需筛查泌尿系肿瘤，包括尿病理和影像学检查。5.剧烈运动，可因尿液反复冲击膀胱壁造成损伤出血，无需治疗，一般3~7天可自行恢复。（总第76期）▲
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