慢性肾脏病全程管理中心落成

8月23日，慢性肾脏病全程管理中心（CKDMC）项目在山西省人民医院落地。

据了解，该管理中心旨在通过推进国家、地方和基层网点的四级联动体系建设，推动慢性肾脏病全病程管理的标准化及诊疗的规范化，强调疾病防治以预防为主，实现早期筛查、规范诊治和长期管理，来进一步改善慢性肾脏病患者预后，延缓疾病进展，提升患者及其家庭的生活质量，以最终满足慢性肾脏病患者追求美好生活的实际愿望。CKDMC项目由解放军东部战区总医院国家肾脏疾病临床医学研究中心主任、中国工程院刘志红院士指导建立，由中国健康促进与教育协会主办，阿斯利康支持。

在慢性肾脏病传统诊疗过程中，由于起病隐匿，知晓率低，大部分慢性肾脏病患者往往在后期才确诊，疾病造成不可逆转的伤害。同时，慢性肾脏病全病程管理机制尚未完善，出院后患者容易失访，若患者自身管理不善，极易导致病情加重和重新入院等后果。针对以上未被满足的治疗需求，慢性肾脏病全程管理中心通过提供高效便利的一站式全病程管理解决方案，让患者能够在早期通过筛查发现疾病，及早接受规范的治疗并进行有效的全病程管理，降低进入透析和肾移植的风险，进一步降低整体治疗费用，减轻疾病负担。

山西省人民医院院长李荣山表示：“CKDMC精准满足慢性肾脏病患者的治疗需求，我们希望通过构建慢性肾脏病全程管理中心，对高危人群进行早期整体筛查，规范诊疗路径有效管理患者，实现早筛早诊早治，帮助患者延缓疾病进展，减轻长远疾病负担，也让基层患者有机会在 ‘家门口’ 享受高质量的诊疗服务，从而全面提升我国慢性肾脏病的预防和诊治水平。“

目前，CKDMC国家中心已于今年7月落地国家肾脏疾病临床医学研究中心，并发展全国10家医院成为CKDMC核心单位。未来，CKDMC项目将在全国进一步推广，惠及更多中国慢性肾脏病患者。