科普平台普及健康知识 撑起“健康中国”

“病来如山倒”。一场大病既能“偷”走一个人的健康，也能掏空一个家庭的家底儿。所以，“有什么别有病”成为了老百姓亘古不变的美好愿望。尤其是随着人口老龄化步伐的加快，慢性疾病患者数量的增加，已有越来越多的人意识到健康的重要性。“圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱”。只有培养健康的生活方式，注重对于疾病的日常防范，加以严格的科学管理，才能在防患于未然。

但是，问题随之而来。防范疾病需要有足够的健康知识作积累，不少人为补充这一短板开始四处“求学”：或求助于业内专家，或在治病时向医生请教，或借助于互联网自行查询。可目前我国在医疗方面存在着患者看病信息不对称、医疗资源不均衡、科普内容参差不齐等诸多问题，甚至很多医生的临床案例知识也存在不足，需要进一步学习，这让“求知若渴”的老百姓苦不堪言。

其实，作为一个普通人，想从观念和意识上进行转变和提升，大量汲取知识获取健康并非难事。在不久前国家印发的《健康中国行动（2019—2030年）》中，就对医学科普的传播途径，传递方式和触达质量等都提出了“针对重点人群、重点健康问题组织编制相关知识和信息指南，由专业机构向社会发布；鼓励媒体开办优质健康科普节目”的要求。

这一要求的提出，对于普通老百姓来说，再也不用去分辨网络上纷繁冗杂的“健康妙招”，无疑是一大福音；而对于以满足公众日益增长的医疗卫生信息需求为己任的媒体和互联网公司来说，可谓是重大利好。由人民网、腾讯和医渡云联手打造的“人民医典”，以人民网的权威指导和全媒体渠道支持，以腾讯旗下专业医学科普产品腾讯医典为支撑，借助医渡云大数据、人工智能技术优势，发挥各方的优势，相信可以打造成一个患者信赖、医生依赖、医院青睐智能健康科普平台，服务人民健康事业，服务人民美好生活。

需要指出的是，网友借助“人民医典”等具有公信力的平台，不仅可以学习健康知识，获取普及预防疾病、紧急救援、合理用药的技能，而且还可将健康知识作为有效支撑，经过日积月累养成健康习惯，从而慢慢培养自觉性。毕竟，每个人都是自己健康的第一责任人，只有让健康融入生活的每个角落，走出误区，才能做“健康中国人”。

推进“健康中国”战略，是满足人民对美好生活需要的重要支撑。相信随着我国医疗体制改革不断深入，“互联网+医疗”、医联体等体制机制的落地见效，优质医疗资源逐步向基层下沉后，人民群众在“获得感”逐步增强的情况下，每个人都能通过有效学习，养成健康的生活方式，从而提升我国健康水平，支撑起朝气蓬勃的“健康中国”。