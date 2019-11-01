华中阜外医院高传玉：“心健康公益行动”一年来科普效果明显

近期，华中阜外医院高传玉教授在2019年“心健康公益行动”高峰论坛暨心健康公益行动一周年总结大会上接受专访时表示，“心健康公益行动”对于提升当地的基层心血管疾病的防治，在科普方面效果明显。

高传玉介绍到，河南省的心血管疾病目前是一个呈上升的趋势，或者是呈流行快速上升的趋势。2018年心血报告就发现，大概心脑血管疾病的死亡率占整个人群45%左右，河南的血脂平均水平比全国的平均水平还要高。第二，高血压的发病率也比全国的平均水平要高。心血管的防治，特别是高血压、心衰、糖尿病和冠心病的防治，面临的压力非常大。

心健康活动是我们2018年启动的一个公益活动，活动发起以后，首先我们积极地参与了这个活动，以及它的政策、流程和它主要的目标。心健康活动开展将近两年来，首先是一个科普，科普心血管的基本知识、基本危险因素和基本的防治技能，能告诉老百姓你到底要关注哪些危险因素，将来可以避免哪些疾病，这是心健康活动的一个重要目标。

心健康公益行动，促进了我们胸痛中心建设发展。在这个活动中，首先我们参加了全国的心健康的行动计划，同时我们在全国各地参加了巡讲。在河南心讲也开展得轰轰烈烈，因为它是一个抓手，我们干每一个活动，有一个目标，有一个行动计划，有一个流程，这时候我们目标比较清楚，思路清楚，知道干什么。心健康，就是以胸痛为中心来普及心血管的知识。到目前为止，全国举办了很多场，河南有10个地市开展了心健康的活动，已经走遍了34个县市和社区来推广心健康的理念、心健康的基本防病治病的方法和心肌梗死的救治方法。通过这个活动，第一，老百姓知道应该防治心血管疾病，最重要的靶点是对将来心血管防和治的中心，县级医院和社区医院能够有这么一个意识，有这方面的知识，能够提高他们的诊断治疗能力，县医院离老百姓也比较近。

心健康公益行动对县级医院的提高起到非常重要的作用。通过活动，培养了一大批的心血管的一线的同志，特别是县医院的同志、县医院的医生，他们了解心脏疾病怎么治疗，心肌梗死怎么治疗，胸痛怎么治疗，他们再去影响更多的人，不仅自己能够知道疾病，而且可以宣传心健康的一些理念，起的作用对推动健康中国，是一个非常重要的推动作用。