2020澄迈中学青春期健康文化科普活动举行

由海南省澄迈县人民医院、上海“智慧医典”科普平台、中国科普作家协会医学科普专委会主办，上海交通大学医学院附属新华医院、上海达医晓护医学传播智库、中国共青团澄迈县委员会、澄迈中学协办的2020澄迈中学青春期健康文化科普活动于2020年6月8日在澄迈中学图书馆顺利举行。据悉，此次活动作为2020“美丽海南.健康澄迈”科普达人健康明星评选系列活动的重要环节之一，得到海南省科学技术厅、澄迈县卫生健康委员会、澄迈县教育局大力支持。

根据前期的中学走访交流以及“中学生青春期健康科普知识调查问卷表”的收集发现澄迈县中学生对当前新冠疫情常态化防控和青春期性知识的理解存在误区，故加强在青年学生中的健康教育显得尤为重要。共青团澄迈县委副书记黄华广、澄迈县教育局体卫艺岗负责人周圣、澄迈中学副校长李敏、澄迈县人民医院执行院长盛旭俊、上海交通大学医学院附属新华医院许之民、陈寒蓓、孙晶等医疗专家出席活动开幕式。在开幕式上团县委副书记黄华广表示，2016年“2030健康中国”规划纲要提出，到2030年时今天的莘莘学子都将成为祖国新一代的栋梁之才，今天提高青年学生健康意识，在青年学生中播撒医学传播和健康生活的种子变得不可或缺。县医院副院长邢隆表示此次县医院组织上海、澄迈专科医疗专家走进中学，并运用互联网技术借助上海专家的优势资源，进行医学科普知识的传播，为今后澄迈县青年学生的健康教育提供了一个很好的示范作用。

活动中上海中医药大学附属岳阳医院皮肤科李福伦博士通过互联网进行线上云直播，就新冠疫情常态化防控小知识做了通俗易懂的讲解，使得同学们对新冠疫情常态化防控的状态更有信心、更有恒心、更有爱心。

在女生会场，上海交通大学医学院附属同仁医院妇产科副主任医师戴云同样通过互联网进行云科普，为豆蔻年华的女学生进行深入浅出的青春期性知识科普传播，通过线下线上的热烈交流互动，使参加活动的学生们真切感受到青春的美好、生命的可贵。

同时在男生会场，上海交通大学医学院附属新华医院泌尿外科副主任医师盛旭俊通过人的诞生、青春期发育、情感变化等方面现场与青年学生进行分享交流，受到广大学生的热烈欢迎。这三位专家都来自上海达医晓护医学传播智库，他们一直都在为医学科普传播默默奉献着。

通过此次新冠疫情防控与青春期医学科普知识的传播，使澄迈县中学生对新冠疫情和自身生长发育阶段有正确的认识；在青春期人生观、世界观、价值观形成之时给予积极有效的健康知识，使学生们对健康人生有了充分的理解；鼓励中学生参加“科普达人.健康明星”征文比赛和评选活动，通过健康科普小作文的撰写，经中国科普作家协会医学科普创作专委会专家的评审与点评，提升中学生文学创作能力。