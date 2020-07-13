科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。科学普及是一项系统工程，需要社会各方的共同努力

前不久，北京市人力资源和社会保障局、北京市科学技术协会大胆创新，在全国首次评选出首批75名高级职称科学传播专业人才，填补了我国科学传播领域的职称空白，引起不小的社会反响。

获评职称的科普场馆讲解员、“网红”科普作家、科普研究学者倍感振奋，表示要更好地做好本职工作。

无论是眼下抗击新冠肺炎疫情还是17年前抗击非典疫情，科普都发挥了十分重要的作用。及时、有料的科学普及和知识传播，不仅能够及时解疑释惑、提升全社会对各种流言和虚假宣传的鉴别力，还激发了各界群众了解新知识、新技术的热情，也有利于激励更多青少年投身科学研究和科普事业。

科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。我国在全世界第一个出台了科普法，还推出了很多鼓励科学普及的政策措施。当前，我国科普工作取得了显著成就，涌现出一批优秀科普场馆和著名科普专家、科普工作先进个人，公众科学素养也在不断提升。数据显示，2018年，我国公民具备科学素养比例达到8.47%；在2005年，这个比例仅为1.6%。但是，与科技创新相比，目前科学普及这只翅膀还偏小、偏弱，难以满足量大面广的实际需求。

我国公众的科学素养还需要大力提升，科普工作还存在一些短板。除了长期从事科普工作的一线讲解员难以评职称、职业上升渠道狭窄，科普的社会价值尚未得到科技界的完全认可。同时，科普工作者自身素质和科普手段跟不上时代的变化，缺乏既能做好科研又能做好科普的科技人才，科学家做科普的积极性有待提高。在科普工作中还存在一些薄弱环节，针对老年群体的科普工作亟待提高。

科学普及是一项系统工程，需要社会各方的共同努力。希望相关部门和社会各方协同发力、各展所长、各尽其责，推动全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，使蕴藏在亿万人民中间的创新智慧充分释放、创新力量充分涌流，为创新驱动发展战略的深入实施提供更多新动能。

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 19 版）