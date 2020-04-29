国家药监局新闻中心携手腾讯医典 打造“药安全”公益科普视频平台

4月29日，国家药监局新闻中心与腾讯医典在北京、深圳两地举办“云签约”仪式。作为全民用药安全科普计划系列项目的重要组成部分，双方将合力打造“药安全”微信视频号，一年联合出品500期用药安全科普视频。通过邀请权威专家，以1分钟真人短视频形式，同步在药监系统政务媒体矩阵、腾讯内容生态平台联合推广，为公众普及用药安全科普知识。

国家药监局新闻中心副主任赵北海、腾讯医疗副总裁黄磊分别代表双方签字，新闻中心科普处负责人张晓娇、项目负责人武慧莹，腾讯医疗政务负责人范洺铷、副总监李博，腾讯医典产品总监张添、主编张亮出席战略合作签约仪式。

国家药监局新闻中心副主任赵北海表示：“用药安全关乎每个人的生命健康。科学严谨的用药知识存在较高的认知壁垒，期待与腾讯医典通力协作，汇聚双方专家智库资源，并结合时下用户的阅读偏好，打造一个专业、新颖、公益、权威的用药安全科普视频平台，提升全民用药安全素养，助推药品安全社会共治格局。”

腾讯医疗副总裁黄磊表示：“公众因缺乏正确用药安全知识，导致不合理用药、危害人们健康的案例时有发生。用药科普是腾讯医典的重要关切，期待在药监局新闻中心的指导下，充分发挥腾讯医典在专业、富媒体科普内容生产及全平台触达用户方面的经验积累，共同打造一个广受老百姓认可的用药健康指南，提升国民用药安全意识和水平。”

在国家药监局新闻中心与腾讯集团公共事务部的推动下，自2017年11月，国家药监局新闻中心与腾讯公司签订战略合作协议；2019年7月，国家药监局新闻中心与腾讯医典再次联合启动全民用药安全科普计划，本次双方合力推出“药安全”微信视频号，是这一计划的重要落地和创新实践。微信视频号自2020年初开通以来，已成为全球数十亿用户获取短视频资讯的重要入口。合作双方将以“药安全、享健康”作为核心理念，邀请业内顶尖专家，聚焦日常生活场景中的用药安全知识，如药品真伪识别、疫苗接种知识、用药注意事项等进行出镜讲解，配合图文解析，并重点服务老年、孕期、儿童等细分人群，通过药监系统政务媒体矩阵、腾讯内容生态平台联合推广，最大化提升用药科普的传播效率和效果。

腾讯医典作为专业互联网医学科普平台，始终不断拓展在富媒体呈现及智能化、精准科普方面的创新尝试。在短视频科普领域，腾讯医典已储备上万条医学、药学科普内容，并在小程序端开设“医学视频”专栏，既有运动健身、辟谣等泛健康知识，也有针对高血压、糖尿病、用药指导等专业的疾病防治类知识。用户在腾讯医典、微信搜一搜、腾讯看点、腾讯新闻等平台搜索相关科普内容时即可观看。此外，腾讯医典还在国内率先采用医学插画内容展现形式，从而拉近大众与医学之间的距离。

截至目前，腾讯医典已汇聚全国超过5000名专业医生、药师、超过百位两院院士及中华医学会学科主委在内的顶尖专家，共同撰写和审核专业医学药学科普内容，相关疾病科普知识已覆盖超过1万个病种。疫情期间，腾讯医典还与国家药监局新闻中心合作，制作多条用药科普辟谣类短视频，总播放量数百万，成为用户获取新冠预防及治疗相关知识的可靠来源。