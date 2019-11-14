湖南举办保健食品“五进”进学校专项科普宣传活动
为进一步加强学校食品安全工作，结合保健食品“五进”科普宣传工作要求，2019年11月8日下午，由湖南省市场监督管理局主办、长沙市市场监督管理局、天心区市场监督管理局、青雅丽发学校及暮云街道办事处承办的湖南省保健食品“五进”专项科普宣传进学校活动在天心区青雅丽发学校举行。本次活动主题为“科学认知保健食品 明白理性放心消费”，是在全面实施保健食品行业专项清理整治行动的同时，广泛开展以识骗防骗为主要内容的宣传教育活动，旨在向师生及群众宣传普及保健食品知识，帮助大家识别保健食品的虚假宣传行为，湖南省市场监管局特殊食品监管处调研员蒋小平、长沙市市场监管局副局长潘虹、天心区市场监管局局长邹展等相关领导、各街道食安办负责人、三百余师生及新闻媒体记者参加了活动。
活动现场，工作人员通过播放宣传片、布置展板、发放宣传资料、悬挂宣传横幅、国家级非物质文化遗产精彩木偶剧等精彩的文艺表演、保健食品相关法律法规及知识宣讲、有奖问答等多种丰富多彩的形式向广大师生普及了保健食品的基本概念、功能声称、投诉举报途径等常识，增加防欺诈意识，有效普及了保健食品安全知识。
长沙市市场监督管理局副局长潘虹说，湖南省市场监督管理局高度重视广大中小学生的食品安全，连续多年将校园食品安全工作列为食品安全监管的重中之重。举办“保健食品进校园活动”就是将保健食品知识送到广大师生的身边，孩子是祖国的花朵，民族的未来，如果能从小了解营养保健知识，了解保健食品，树立起正确理念和养成良好习惯，不但自己会终生受益，还可以影响家人，带动整个家庭对保健食品的科学认知得到提升，实现“教育一个学生，带动一个家庭，影响整个社会”的效果。
活动结束后，现场学生们纷纷表示，此次科普教育活动让大家受益匪浅，一定要把学到的知识告诉爸爸妈妈、爷爷奶奶。
（来源：长沙市天心区市场监管局）
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