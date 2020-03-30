第一届“互联网+健康中国”科普大赛获奖作品名单揭晓

健康谣言，止于医者。为提高公众健康素养，调动全社会的积极性和创造性，更好地维护人民健康，人民网·人民健康在中华医学会科学普及分会和中国医师协会科学普及分会的指导下，联合今日头条共同举办了人民好医生2019“互联网+健康中国”科普大赛。

据悉，本次大赛开展时间为2019年11月至2020年2月，活动期间得到了全国各地公立医疗机构及医务人员的积极响应，大赛共收到图文类作品15438件，视频类作品2795件，作品涉及心内、肿瘤、儿科、呼吸科等20多个疾病领域，活动作品总阅读数超过2.6亿。同时，人民网·人民健康联合今日头条创建的“健康科普大赛”话题阅读量累计达11.8亿，讨论量达17.8万，引发网友关注。

在全民健康时代、互联网新媒体时代，人人都应成为正确健康科普内容的践行者和传播者。参赛选手们从多个角度各显神通，用通俗易懂的方式，把专业的健康科普知识传播给大众，“不吃饭可以饿死肿瘤细胞吗”“唱起来！这是一首心肺复苏之歌”“牛奶喝的越多死亡风险越高吗”“减肥就能拥有小V脸？太天真”……这些富有吸引力的标题，都是本次健康科普大赛参赛选手的主题内容。这些主题来自日常生活中百姓关心的问题、时下大众热议的话题以及临床上遇到的真实病例，既有科学性和专业性，又有普及性和观赏性。

此次活动在主题设置上不仅力争有趣、贴近生活，形式上也是多种多样。既有科普文章的形式，用文字的力量去倡导健康生活方式，又有大众喜闻乐见的舞台剧、相声、歌曲、情景剧等表演形式，让枯燥、晦涩的医学知识变得直白、令人印象深刻。比如《婆媳闹月子》，就用舞台剧的形式展现了老一辈人对坐月子的误区，普及了如何科学坐月子的科普内容；阿饼医生《戒烟神曲》借鉴热门歌曲，唱出了抽烟的危害和希望公众少抽烟的心声。

本次大赛秉承“公平、公正、公开”原则，结合作品投票数据、阅读量、点赞量、转发量等多个维度，以及聘请相关专家组成人民好医生专家委员会进行评审，共评选出3位年度科普达人，年度十佳科普视频，年度十佳科普文章，50位年度科普红人。同时根据参与及作品报送情况，评选出13家科普大赛优秀组织奖。

2019“互联网+健康中国”科普大赛获奖名单：