防癌科普不仅是百米赛跑，更是马拉松

为响应《“健康中国2030”规划纲要》相关要求，由国家卫健委疾控局、中国科学技术协会科普部指导，中国抗癌协会主办，中国抗癌协会肿瘤科普专委会承办，人民网?人民健康协办的第26届全国肿瘤防治宣传周发布会于今日上午9时线上举行。中国科学技术协会科普部部长白希致辞。

会上，白希表示，肿瘤防治已成为我国《“健康中国2030”规划纲要》的重要一部分，2019年7月，《健康中国行动(2019—2030年)》将癌症防治行动列入了15项重大专项行动中。科普肿瘤防治知识是实现肿瘤防治的基础，通过科普将肿瘤防治知识与技术送到人民身边，实现预防关口前移，从而实现肿瘤的有效防控。

“科普宣传的效果表现在全民科学素质的提升方面。截至2018年，我国具备科学素质的公民比例达8．47%，比2015年第九次调查提高了近2．3%。这得益于我们广泛动员全社会的力量参与科普。”白希说道。与此同时，白希认为，要继续动员全社会的力量，充分发挥科技的优势，促进科普信息化的建设，实现精准科普，提高全民科学素养，不断推动科普事业的社会化、市场化发展,使得科普事业迈向新的台阶。

据悉，中国科学技术协会科普分会通过品牌科普活动，积极推动了公民对癌症的科学认知，消除癌症误区，普及健康生活理念和方式，为我国健康科普事业的发展做出了有益尝试和探索。

“走过25年历程的全国肿瘤防治宣传周活动为我国的癌症诊治事业展示出了诸多很好的范例。品牌意识、专业主导、全民动员、精准科普、线上线下联动等实践经验成为打造‘中国抗癌日’科普品牌的成功要素。”白希说道。

近年来，科学普及工作越发得到社会各界的重视。科学普及与科技创新同等重要，是我国创新发展的“两翼”。科学普及的意义在于普惠性，让每个人都真正享受到科学、科技创新的成果。健康知识的科学普及可以帮助人们培养健康的生活方式，肿瘤防治知识的科学普及可以帮助降低人们患癌的机率以及提高癌症治疗的痊愈率、准确率。

白希表示，“科学普及不是一场百米赛跑，而是一场马拉松；肿瘤防治宣传也不是一方的战斗，而需要社会各界的共同努力。第26届全国肿瘤防治宣传周的主题为‘抗癌路上，你我同心’，主张的是社会各界的共同参与，随着公民科学防癌意识和能力的不断提高，癌症为我国人民带来的痛苦才会逐渐减少。”