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动脉再通术后血管狭窄？ 声动力疗法有助降低发生可能

2020年08月17日08:40 来源：科技日报

如何平衡冠状动脉再通与术后再狭窄、血栓与出血间的矛盾，始终是困扰临床实践的重大难题。记者近日从哈尔滨医科大学获悉，由该大学附属一院心内科田野教授团队完成的一项课题，成功揭示了声动力疗法抑制受损动脉内膜增生的机理，为今后减少冠状动脉再通术后再狭窄的发生提供了实验证据及分子生物学依据。相关论文在线发表于国际期刊《科学报告》。

介入手段是目前心内科解决狭窄或闭塞动脉再通的最佳方法之一，主要手段包括经皮球囊扩张术和支架置入术。经皮球囊扩张术在术后动脉血管再狭窄率高达32%—50%；金属裸支架在使用6个月内，动脉血管再狭窄的概率也居高不下。而在金属裸支架基础上发展起来的药物洗脱支架，置入后晚期血栓形成的风险较高，术后需采用更长时间的双联抗血小板疗法，而这又会显著增加出血倾向，对患者造成新的打击。

田野团队认为，要突破这些瓶颈问题，应该在动脉支架置入术的早期直接抑制介入治疗损伤带来的动脉炎症。他们通过动物模型研究发现，声动力疗法能直接抑制巨噬细胞引起的炎症，间接阻遏平滑肌的增殖和迁移，从而减少动脉血管再狭窄的发生。

专家建议，未来心内科医生在对狭窄或闭塞动脉病人进行治疗时，可在金属裸支架置入后，早期给予声动力疗法辅助干预，以减轻动脉壁损伤，降低术后动脉血管再狭窄发生的可能性；同时避免药物洗脱支架术后可能出现的严重血栓和出血风险。（记者李丽云 通讯员衣晓峰 生利健 徐旭）

(责编：许心怡、崔元苑)


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