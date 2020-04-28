阿斯利康推广首个心血管医疗器械

今日，阿斯利康正式对外宣布其将涉足心血管医疗器械领域，着手推广医疗级家用十二导联动态心电记录仪（下称“十二导心电仪”）的国内销售业务，通过药械联合的新型模式，进一步满足患者对居家方案与日俱增的实际需求。

据介绍，阿斯利康本次推广的十二导心电仪，为心韵恒安医疗科技（北京）有限公司出品的康乃心品牌产品（BEP186型），将主要针对经皮冠脉介入手术（PCI）术后患者来提供居家心电监测整体解决方案。《中华心血管病杂志》曾指出，PCI手术临床成功判定标准中的远期要求：长期维持近期临床成功的效果、心肌缺血症状和征象缓解持续至6个月以上。这一判定标准在科学研究的基础上制定。研究表明，即使通过PCI手术治疗，患者的缺血风险事件仍然会持续升高，术后30天再入院比例高达10.8%[1]。故PCI患者的术后管理，显得尤为重要，而居家心电监测是患者术后管理的有效辅助手段。

阿斯利康中国总经理赖明隆表示：“ 阿斯利康在心血管领域拥有超过40年的全球经验。在中国，我们始终秉承以患者为中心，致力于打造心血管全病程管理平台，覆盖从预防、治疗到康复的全疾病链各个阶段，通过不断引入和开拓高品质产品和创新项目，携手各方合作伙伴建立创新的医疗生态圈，为中国心血管防治做出贡献，以迎接中国心血管死亡拐点的早日到来。”

作为第一家药企参与中国胸痛中心建设，到后来探索实践胸痛中心全市模式，阿斯利康本着以患者为中心的理念，在心血管领域始终坚持构建闭环全病程创新管理平台，并已经在院前与院中的病程管理中取得进展和成绩。这次，针对全病程管理中的院后环节，阿斯利康纳入十二导心电仪以及居家心电监测整体解决方案，以完善患者院后管理，真正实现了围绕急性冠脉综合征（ACS，包括心肌梗死及不稳定型心绞痛）患者从院前急救、院内治疗到院后康复的完整闭环。

心韵恒安总经理陈力恒表示：“阿斯利康致力于提供慢病管理综合解决方案，为中国的心血管代谢防治做出贡献。这与康乃心‘让心电图机走进千家万户，使心脏救治更加及时有效’的发展愿景高度契合。相信借助阿斯利康的全病程管理平台，康乃心这款医疗级家用十二导心电仪产品能够为全国各地有需要的用户提供高效、可靠的心血管健康监测保障。”