夏季护脑“六慎四吃”

火箭军总医院副院长、全军脑卒中救治与研究中心主任 姜卫剑

夏季炎热，血管也变得脆弱。要想护好大脑血管，不妨记住“六慎四吃”。

慎用空调。室外温度很高，突然进入温度较低的空调房，人的体表血管会迅速、大面积收缩，血压剧烈波动，诱发卒中。再热的天气，空调温度也不能开太低，应在26℃左右，不要开到20℃以下。

慎喝冷饮。高温导致水分流失较多，使血液浓缩，血容量不足，重要器官供血减少，诱发卒中。建议多喝温开水，少喝冰镇饮料等。

慎大吃大喝。控制高脂肪、高胆固醇食物的摄入，避免吃大鱼大肉、喝大酒。多吃西红柿、青菜、苹果等新鲜蔬果。适量食用黑木耳、燕麦片，有助降低血黏度。

慎发脾气。炎热夏日，火气很旺，人们容易焦虑动怒，这是脑血管病发病的重要诱因。越是炎热，越不能烦躁，而要保持心情愉快，积极乐观地面对一切。学会释放心理压力，不能总是愁眉苦脸。

慎盲目锻炼。炎热天气下盲目锻炼容易引发心脑血管意外。运动时间最好选在早晨5~6点或晚上8点后，以慢跑、散步、打太极等为宜，时间控制在1小时左右。

慎熬夜。夏季夜晚易失眠，白天又容易犯困。建议晚上10点半前睡觉，不要长时间看电视、玩手机。每天最好午睡半小时，此时血压下降、心率减慢，能护心脑。

适当摄入下列4种食物或营养素，能助你安然度夏。

1.葛根。将葛根磨粉晒干，每天早上取50克煮羹食用；或用葛根150克、粳米100克煮粥。葛根含黄酮类物质，能扩张脑血管，改善脑部血液循环。

2.松针。将松叶阴干，每次取10克冲开水饮用。松叶含抗氧化剂类黄酮，能抑制血小板凝聚，减少脂质过氧化反应，防止动脉粥样硬化和血栓形成。

3.香蕉。香蕉富含钾，有抗动脉硬化、降血压等作用。每天吃4根香蕉，能防中风。

4.含叶酸的食物。动脉硬化引起的中风、冠心病、心肌梗死与血浆高半胱氨酸密切相关。每天补充5毫克叶酸能使血浆中过多的半胱氨酸转化为对人体有利的蛋氨酸，起到防止动脉硬化发生发展的作用。富含叶酸的食物有叶菜、大豆、橙子等。