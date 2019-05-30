艾炙——夏季养生不妨一试

随着一年中最热的夏季到来，人体也进入阳气最盛的时节。防病养生的意识逐步提高后，如何健康地度过这个夏天，成为很多人关心的问题。

中医讲究“春夏养阳，秋冬养阴”，一柱艾、一根针、一碗汤，是养生治病的三大法宝。此时，最好的养生方法之一就是艾灸，通过穴位经络的温润刺激，使气血通畅，阴阳平衡，身体强壮。

常言道：“家有三年艾，郎中不用来。”艾灸法是以艾绒为主要成分制成的灸材，点燃后悬置或放置在穴位或病变部位，借灸火的热力以及药物的作用，激发经气，达到防止疾病的一种外治疗法。现代医学证实，通过艾灸调节脏腑的功能，可促进新陈代谢，促进血液成分的改变，增加白、红细胞的数量，改善人体的免疫机制和防御机制。

中国中医科学院针灸医院副院长杨金洪介绍，道地艾叶有北艾、海艾、蕲艾等。药材来源不一样，疗效也会不一样。汤阴北艾之九头仙艾，据说因扁鹊而得名，并闻名于世。如今，“九头仙艾”已被纳入“地理标志保护”名录。

灸法有多种多样，分为直接灸和间接灸。直接灸有斑痕灸、无斑痕灸，斑痕灸在临床上应用得比较少。间接灸包括隔姜灸、隔蒜灸、隔盐灸、隔附子灸，临床应用广。

对于普通消费者来说，以保健养生为目的，艾灸不一定需要去医院，可以用灸盒在家自己做。

如何选择好的产品？专家建议，一是选原料品种，选择道地艾叶。二是选卷材原料，选桑皮纸或者棉纸，用天然糯米胶黏合的艾柱。三是看外观，精制艾绒，颜色土黄，可见艾绒纤维，富有弹性，一捏即可成型。四是闻艾烟，艾烟柔和不刺鼻，有淡淡的清香。五是看艾灰，艾条燃烧均匀，艾灰不散落。六是看灸感，火力温和，不伤经络，穿透力强，灸感舒适。

“炎炎夏日，艾灸是温通阳气最好的疗法。”杨金洪说，艾灸保健一周1—2次或2—3次，每次10—20分钟左右即可。常用的保健穴位是足三里、中脘、关元、神阙等。