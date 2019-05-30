夏季养阳好时节 这几个方面助养阳气

阳气是生命的动力。《素问·生气通天论》说：“阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰”。这是说，人体的阳气就像天空中的太阳。我们常说，万物生长靠太阳，没有太阳万物就缺乏生命力。“夫四时阴阳者，万物之根本也。所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生长之门。逆其根，则伐其本，坏其真矣。故阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也，逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。”此时正值盛夏，故“养阳”正当时。

人从一个受精卵发育成形，都是因为阳气的作用。阳气这种无形的力量，现代生命学称其为生物机能，而古人就把这生命机能称为阳气。阳气至关重要，我们应该从哪几方面养阳呢？

首先，应从娃娃抓起。现在的孩子大多是温室里的花朵，经不得风雨。但是要想让孩子身强体壮，就应该让他们积极地适应大自然，增强运动就可以增强阳气，阳气在运动中生发，运动多，阳气足，孩子才能充满活力。

其次，应注重饮食。多吃当季蔬菜，比如养阳的韭菜，助长生机的莴笋、豆苗、蒜苗、小葱、豆芽、荠菜、竹笋，滋补脾胃的大枣、山药等。水果里的樱桃、青梅、杏子、李子等，都能温阳滋补，助养阳气。一些凉饮料、冰淇淋、刚从冰箱里取出的水果，都属于寒性食物，不但刺激肠胃，还非常伤阳，一定要注意避免。

再次，要注意着装。女士们的短裙，甚至露脐装，都有伤阳的可能，尤其在有空调的区域内更应注意。夏季室外高温，稍有活动则易出汗，此时汗孔张开，如果立即进入温度低的空调房，风寒之邪就会直接侵袭肌肤、筋脉、骨节，寒气不得及时排除，则会内侵脏腑，耗损脏腑阳气，产生各种病症。

还有，就是注意生活起居，早睡早起。夏之际，日出时间较早，日照时间渐长，人们宜在这时候早些起床，晒晒太阳，以提升人体内的阳气。而晚上不宜熬夜，以减少耗损。如《素问·四气调神大论》云：“夏三月……夜卧早起，无厌于日，使志无怒，使华英成秀，使气得泄，若所爱在外，此夏气之应，养长之道也。”

（作者为北京市朝阳中医医院医师）