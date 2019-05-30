开启夏季健康养生模式

五月是夏季的开始，此时春天刚过，阳光越来越旺，气候越来越热。山东省济宁市中医院主任医师王祥生介绍，夏季开始烈日炎炎，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，因此，在炎热的夏季要注意保护体内阳气，避免暑邪侵袭，热毒积于体内。中医养生强调“春夏养阳”，夏季在五行中对应“心”，因此，夏季养生重在养心。如何开启夏季健康养生模式，让自己舒适地度过夏天？一起来看看专家怎么说。

夏季养生重在“养心”

早起晨练养阳养心 人的作息时间应该“顺应四时”。入夏后，日出早，人就应该早起晨练促进阳气升发。晨起后饮用一杯白开水，再进行短时的晨练，运动不要太剧烈。

午时养心宜小睡 中医认为，心为五脏六腑之主宰。午睡不但有利于补足睡眠，而且能够改善冠脉血供，增强体力、消除疲劳。午时是指11时～13时，这个时候心经当令，宜小睡30分钟至1小时以养心。即使睡不着，闭目养神对身心也很有好处。

下午喝杯养心茶 夏季炎热，与心血管病关系密切的钾元素以及其他人体微量元素易随汗液流失，夏季常喝茶既可消暑又能补钾。

除了茶叶水，还可调配一些简单的中药茶，清热解暑兼养心安神。例如，用荷叶和莲子心泡水，能够养心益智、清心火、解暑热。用西洋参6片、麦冬10粒，开水浸泡代茶饮，适合暑热所致的神疲虚弱乏力、头晕、口渴、汗多者；对于心火上炎所致的心烦失眠、口腔溃疡，可用莲子6克、栀子6克、酸枣仁6克，开水浸泡代茶饮，有清心除烦安神之效。还可以煲药膳养心，如益气养心粥：山药30克，太子参30克，莲子(莲心)30克，粳米200克，煮烂成粥，有健脾益气，养阴清心的作用。

傍晚放松利身心 夏季心神易扰，养心宜静。夏季傍晚可以做一些伸展性、放松性的运动，以放松骨骼肌肉为主，可以促进夜间睡眠。运动方式推荐散步、做操等舒缓的运动。舒展肢体的运动能够促进周身血液循环，从而减轻心脏负荷。

夜间养心要泡脚 夏季湿气较重，湿邪最易侵袭人体的脾脏。湿邪困脾，久之易伤心阴。夜间泡脚配合按摩涌泉穴，有助于祛除暑湿，预防热伤风，让人精神振奋、增进食欲、促进睡眠。按摩涌泉穴还可以激发肾精、滋养心神。

此外，养心还要保持好心情、平和心态。中老年人要避免大喜大悲，防止“情绪中暑”。炎热的天气难免使人心情烦躁，注意保持笑口常开，恬淡虚无，可以练书法、听音乐、种花、钓鱼等，以调节烦躁情绪、保持心情舒畅，不仅有利于改善血管功能，还能协调人体各脏器，保你健康度过炎炎夏日。

饮食养生牢记“三宜三不宜”

宜多吃果蔬 夏季炎热，人体水分流失快，饮食必须注重补水，除了多喝水以外，要多吃水分充足的食物，多吃瓜果蔬菜。如西瓜、西兰花、菜花、包菜、黄瓜、西红柿等。尤其一些深色的果蔬，如胡萝卜、红黄番茄、西柚等，含有丰富的维生素、矿物质及有益健康的植物化学物，天天食用，可增强免疫力、有益心血管健康和预防癌症。

宜清热解火 夏季气温高，人体火气较旺，体内热气无法排出体外的话容易造成便秘、长痘痘、口舌生疮等问题，夏季饮食宜清淡，以清热解火为主。多吃高丽菜、绿豆芽、黄豆芽、海带、木耳、蘑菇、黄瓜、冬瓜、苦瓜等有助于清热泻火的食物。

宜健脾养胃 夏季人体新陈代谢较快，脾胃功能相对低下，为了减轻脾胃负担，保证脾胃健康，应该多吃养胃食物，如一些质地软、口味清淡的食材，例如小米、燕麦、薏苡仁、山药、莲子等健脾开胃的食物熬粥喝，可以起到养胃的作用。

不宜辛辣油腻 夏季炎热，人体容易上火，吃辛辣食物只会加重体内火气和毒素，尽量少吃或者不吃辛辣的食物，比如麻辣火锅等。还要少吃油腻食物，有助于平静心气。如果吃过多油腻食物则会加重胃肠的负担，会感到腹胀，不思饮食、疲倦感加重，要少吃。

不宜太过生冷 夏季果蔬丰富，人们往往喜欢生吃瓜果、海鲜等食物。但夏季气温高，各种病菌和寄生虫容易繁殖，如果不注意饮食卫生，很可能会染上疾病。夏季天热出汗容易口渴，不要猛喝冰镇饮料，会刺激脾胃，影响胃液分泌从而使食欲减退，造成消化不良、厌食、腹部胀痛、腹泻等胃肠道疾病。特别是女性，太多的寒性食物会引起宫寒等问题。

不宜多喝含糖饮料 夏季人们为了止渴，喜欢喝含糖饮料，研究发现，过量消费含糖饮料会增加龋齿、肥胖的风险，对健康带来负面影响，所以要少喝。白开水是公认的最好的饮品，水在体内起着物质运输、调节体温和润滑等作用。每天要足量喝水，少量多次饮用白开水，也可喝绿茶水、绿豆汤或酸梅汤等消烦除渴。

常按穴位 除烦消积

入夏后，气候多湿热，身体容易感觉烦躁疲倦，脾胃及消化系统也容易出现毛病，除了规律作息和饮食调养以外，可以按摩穴位，促进血液循环，达到养生的目的。如劳宫穴（手握成拳，中指尖所点之处）、后溪穴（握拳，在第五掌指关节尺侧后方，第五掌骨小头后缘）、间使穴（掌后3寸两筋间，仰掌在腕横纹上3寸）等穴位，经常按摩这些穴位可以起到很好的养心作用。脾胃不好，可以按揉中脘穴（胸骨下端和肚脐连线的中央）、天枢穴（肚脐左右两拇指宽度）、足三里（外膝眼下四横指、胫骨边缘）等穴位，每天按压6秒钟后放松，重复10次。还可以夜间入睡前和早上起床前绕脐揉腹，顺时针逆时针各50次，都可以起到调理脾胃、补中益气的作用。（王碧辉）