夏季防晒，衣服要穿对

炎炎夏日，皮肤最受伤，不只加速衰老，严重时还诱发和加重光感性皮肤病，更严重者，还会诱发皮肤肿瘤。专家表示，防晒主要分为化妆品防晒和硬防晒。

解放军空军总医院刘玮教授表示，防晒化妆品的防晒效果怎么样，日光防护系数（SPF）说了算。一般亚洲人在强烈日晒下，10分钟左右皮肤就会产生红斑，如果产品的SPF值为15，那么理论上，涂抹这款防晒产品后，可以在太阳下停留150分钟而皮肤不被晒伤。

防护长波紫外线的标识是PA，分为4级：PA+、PA++、 PA+++、PA++++，PA等级越高，表示防晒黑的能力越强。专家提醒，生活中我们一般的涂搽量只有1/4—1/2，防晒效果大大降低。

硬防晒就是遮挡性防晒，也就是采用物品遮挡日光。专家提出，我国纺织品的防护系数值最高为50+。当防护系数值大于40且紫外线的透过率小于5%时，才可称为“防紫外线辐射产品”。衣服的密度越高、颜色越深，或加有防晒涂层，其防晒效果越好。夏天常穿的那种清凉、轻薄的衣服，基本没什么防晒能力。建议选购紫外线防护系数（UFP）大于25、 紫外线透过率小于5%标识的织物产品。帽檐的边长最好在7.5厘米以上，才有较好的防晒效果。墨镜要选择镜片足够宽大，同时最好选购能覆盖全部紫外光的遮阳镜，镜片以深色为宜，但不宜影响视觉。

北京协和医院皮肤科主任医师晋红中介绍，规避性防晒，就是避免在紫外线过强的情况下出行。一天当中，中午时分紫外线最强，而一年当中晚春和夏季则是紫外线最强的季节。建议大家，室外活动要注意规避紫外线强的时段和地点，外出时尽量在树荫、山坡阴面从事户外活动。

刘玮说，有些食物服用后会对阳光更加敏感，这类食物被称为光敏性食物。包括一些野菜、茴香、苋菜、芹菜，但这些菜煮熟了光敏性就几乎没有了。柑橘类水果如柠檬都含有香豆素类物质，无花果、芒果、菠萝、木瓜等都会让皮肤吸收更多阳光。但要造成晒伤晒黑，需要食用的量足够大，且在阳光下的时间足够长。因此，长时间阳光下活动或自身对光线特别敏感的人群，才需要注意避免食用或接触这类物质。除食物外，还有些具有光敏性的药物，如四环素类、喹诺酮类、雌激素类、扑尔敏、维甲酸类等，服用时，同样需避免阳光照射，或在晚上使用。