中医讲究四季调养，从疾病的治疗来讲，每个季节的方法有所不同，根据春生、夏长、秋收、冬藏的理论，在夏天贴三伏贴，就是典型的根据节气治疗疾病的方法。三伏贴是古人根据《黄帝内经》中“春夏养阳”的原则，利用夏季气温高，机体阳气充沛，体表经络中气血旺盛的有利时机，利用穴位贴敷调整人体的阴阳平衡。三伏贴又称天灸疗法，是古代冷灸法的一种，属“穴位敷贴”，是把中药贴于穴位上达到灸治效果的一种将中医经络学、针灸学与中药外治相结合的一种疗法。最早见载于南北朝宗懔所著的《荆楚岁时记》。

三伏贴的核心理论为冬病夏治，“冬病”泛指感受寒邪、易于冬季发病或加重的疾病，如慢性咳嗽、哮喘、小儿痉挛性支气管炎、慢性支气管炎、肺气肿、肺心病等肺部疾患，虚人感冒等由体虚、免疫功能低下而引起的咳嗽，一般寒冬季节发作较频繁，症状明显，迁延不愈。冬季，常以治标缓解症状为主，不便从本质进行治疗。“夏治”是指选择夏天炎热季节，采用适当药物对疾病进行治疗，三伏贴是典型的夏治。到了夏天，慢性咳嗽发作较少，或基本不发，正是根治的好时机。三伏贴以中药直接贴敷于穴位，经由中药对穴位产生微面积热刺激，达到治病、防病的效果。运用敷贴疗法刺激体表穴位，通过经络的传导和调整，可纠正脏腑阴阳的偏衰，改善经络气血的运行，对五脏六腑的生理功能和病理状态产生良好的、温和的治疗和调整作用，从而达到以肤固表、以表托毒、以经通脏、以穴驱邪和扶正强身的目的。可以驱散内伏寒邪，使肺气升降恢复正常，并能补益人体元气，增强抗病能力，以预防冬季来临时旧病复发，或减轻其症状。这就是中医所说的“冬病夏治”。

为什么要选择三伏天进行穴位贴敷治疗呢？古代医家解释说，因为三伏天的初伏是夏至后的第三个庚日，中伏为第四个庚日，末伏为立秋后第一个庚日。庚日是指“天干地支纪日法”中带庚字头的那一天。“伏者，金气伏藏之日”，五行学说中庚属金，肺亦属金，故庚与肺相配。所以，三伏之日，肺脏气血通畅，药物易于深达脏腑，是治疗调整肺脏疾患的最好时机。此外，三伏天是一年中最炎热、阳气最盛的日子，根据中医“春夏养阳”“天人相应”的观点，这段时间便成了人们补益阳气、驱散体内寒邪的最佳时期。加上辛温祛寒、逐痰平喘的中药，配以特定经络穴位，使得三伏天穴位贴敷的疗效更好。

三伏贴的用药也很讲究。它是先将辛温的药材，如生姜、白芥子、麝香、细辛等中药打成粉，然后用姜汁调制而成。因为其中大部分药物都属温性，而姜为辛串之物，能帮助药物渗透皮肤。药性透过皮毛腠理由表入里，渗透达皮下组织，一方面在局部产生药物浓度的相对优势，另一方面可通过经络的贯通运行，直达脏腑失调、经气失调的病所，发挥药物归经和功能，从而发挥最大的全身药理效应。

需要注意的是，三伏贴虽好，但也要在医生的指导下辨证用药。像热证、咳血、纯阴虚肺燥的病人不能贴敷。3岁以下的儿童和孕妇也不能贴敷，因为三伏贴是让身体的阳气鼓动起来，孕妇贴敷容易影响胎气，太小的孩子皮肤过于稚嫩，容易起疱感染。

（作者系北京市朝阳区中医医院副主任医师）