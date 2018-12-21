手脚冰凉小心是疾病前兆！7招让你暖起来

编者按：冬季来了，常常听到女生说“出了空调房，手脚就冰凉”。更有人说自己常年手脚冰凉，冬天往往起床的时候都不能焐热。那么，为什么会手脚冰凉呢？有什么好办法改善呢？人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，今天与你聊聊手脚冰凉的话题。

手脚冰凉不容忽视 小心是疾病前兆

据大河网报道，手脚冰凉有可能是以下几种疾病的预兆：

1、 雷诺病或雷诺现象。多发于中青年女性，表现为双手指(足趾)末端在受凉后出现发白、发凉，然后变紫、变红，最后又可恢复正常。

2、 多发性大动脉炎。多发于青年女性，可累及多处大中动脉，若发生于下肢，表现为下肢发凉。

3、 血栓闭塞性脉管炎。多发于中年男性，早期表现为小腿和足部皮肤发凉，皮色苍白或青紫，行走时疼痛，酸胀，稍事休息后可以缓解。病情发展则出现患肢皮肤干燥、肌肉萎缩、疼痛加重，夜间尤为明显。

4、 手足寒症。多发于女性，由于月经和生育所引起的激素变化会对自主神经系统造成一定影响，从而导致皮下血管收缩和血液流量减少，引发寒症；精神压力过大、心理过分敏感、平时过度操心、时常心神不安的人也是手足寒症的高发人群。【详细】

手脚冰凉，盲目温补反受害

天气逐渐转凉，很多人都会手脚冰凉，即使喝热水、多穿衣服，也依然暖不起来。这在女性、老人和体弱者中更为常见。人们大多认为手脚冰凉是“寒”造成的，于是选择吃牛羊肉、辣椒、生姜、桂圆等辛热之品来温补。有些人吃完会感到身体热乎乎的，手脚也不那么凉了，有些人却可能适得其反。

中医认为，手脚冰凉属“肢厥”范畴。《伤寒论》云：“凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。”由此可见，肢厥是由于阴阳之气失去平衡、不能相互贯通，导致阳气不能正常布达温煦所致。而肢厥也有寒热之分，不是所有的手脚冰凉都是阳虚惹的祸，我们要辨证施治，不可盲目温补。

寒证造成的手脚冰凉是因为人体内寒气过剩、阳气衰微，寒气凝滞于经脉，致使气血运行受阻，不能达到四肢末端。因此，除了手脚发凉之外，还常常出现恶寒蜷卧、面色苍白、腹痛下利、呕吐不渴、舌苔白滑、脉微细等证。防治可用四逆汤温中散寒。方中生附子是大热之品，其性走而不守，能通行十二经，温壮元阳，回阳救逆；干姜性热、味辛，入心、脾、胃、肺经，其性守而不走，温中散寒，助阳通脉；炙甘草既可以益气补中，治虚寒之本，也能缓和干姜、附子峻烈的药性，调和诸药。

热厥，即因为邪热深伏于身体、闭阻阳气，导致阳气不能外达四肢而导致的手足逆冷。除了手足冰冷，还常常会感到喜冷饮而恶热，伴烦渴口干、小便黄赤，舌质红，苔黄燥，脉洪大有力。通常发热在前，手足厥冷在后；厥为标，热为本，也就是真热在里，隔寒于外的真热假寒证。此时，应使用白虎汤清里透热。方中石膏性大寒，味辛、甘，擅长清热，以制阳明内盛之热，并能止渴除烦；知母性寒，味苦，质润，能助石膏以清热生津；粳米、炙甘草和中益胃，并可防止石膏和知母的大寒之性伤身，诸药配伍，便能帮助患者清热、除烦，生津止渴，邪热内盛所导致的四肢逆冷就会自然解除。【详细】

手脚总冰凉 哪个治疗方法更靠谱？

【枸杞水、红枣水、当归水】 女士手脚冰凉，中医说是体寒，即身体里有寒气。这个寒气有内寒和外寒。内寒的话，指身体里的体寒体虚，阳气不够就会产生内寒。这种情况喝枸杞、红枣、当归水，确实可以起到祛寒的作用。但还有一些是外寒引起的，比方说不注意穿衣保暖，手脚有点发凉，这种人身体里不一定有内寒，而可能是热性体质，只是因为手脚暴露在外面比较冰凉，这时候喝这些茶就不太合适了。

【药材泡脚】 很多女性手脚冰凉也是由于气血不足、阳气不足，泡脚也是改善气血不足的方法之一。可以放一些药材在里面，如当归、生姜放进去有温通散寒的作用。泡脚我们讲究的是微微出汗，不会像蒸桑拿出那么多汗。

【艾灸】 也可以改善人体手脚冰冷的情况。可以选择艾灸腹部、关元、气海这些穴位。【详细】

手脚冰凉如何调理？一款粥就行

具体方法是：取肉桂4克，山楂30克，粳米50克，红糖适量。先将肉桂水煎20分钟，与山楂、粳米同时入锅煮成粥加糖即可食用。每日1剂，趁热服食（不食肉桂）。

方中肉桂温中散寒，能扩张血管，使血液循环旺盛，疏通血脉；山楂活血化瘀，促进气血流通。两者配合相得益彰，对由肾阳虚弱引起的手脚冰凉、脾胃虚弱等症状效果较好。【详细】

手脚冰凉是阳气过度消耗 每天吃三片醋泡生姜

买上半斤姜，切成片，放在瓶中，然后用米醋没过生姜，泡上三天就可以吃了。生姜性热，是补阳气的最好食材，吃生姜最好的方式就是醋泡姜。我在家做的时候都习惯再放点红糖，红糖也是性温的，可以给人体补充阳气，而且加了红糖泡出来的姜酸酸甜甜的，非常好吃。

不过要注意，这醋泡生姜平时最好放冰箱里，这样不容易坏，早餐的时候喝喝粥，吃点醋泡生姜，不仅清爽可口，还能补气升阳，功效远远胜过补药了。

之所以必须用醋泡，是因为酸味是收敛的，于是姜宣发的力量便收敛进去了，姜升发阳气的力量变得平和而有效，升阳而又收敛，不会让阳气四下散开。我给很多人推荐过这个方法，普遍反映效果很好，一般人吃上2个月，就会大大提高人的阳气，身体就开始暖起来，手脚就不再冰冷了。

需要提醒的是，醋泡姜一定要在早饭时吃。这是因为姜最擅宣发阳明经的阳气，而早晨7~9点正是人体气血流注阳明胃经之时，此时吃姜，最能升阳气，促进消化，中午和晚上就应该不吃姜了，大自然的阳气在中午到达顶峰，午后阴气开始升起，阳气开始收敛，此时吃姜会适得其反，容易使人兴奋，无法安睡，也会郁积内火，耗肺阴，伤肾水，不利于养生保健。

很多人问我吃姜要不要去皮，实际上姜浑身都是宝，姜肉性热，姜皮性凉，姜肉发汗，姜皮止汗。一般做菜用姜，可以带皮，而受了风寒要喝姜汤发汗，或者是想用姜平衡食物的寒性的时候，自然是去皮的姜为好。【详细】

冬天手脚冰冷怎么办？7个妙招让你暖起来

关键1.保暖

美丽“冻”人要不得。要特别注意腿、脚的保暖，如果下肢保暖做得好，全身都会觉得暖和。尤其要注意关节的保暖，关节保护不好容易使凉气进入，易得风湿。不要穿太紧的衣服，因为衣服过紧会阻碍血液循环。晚上睡觉前，记得泡脚，脚热了更容易入睡。

关键2.运动

一早起来做做运动，让血液循环和新陈代谢加速，一整天都会充满活力，不容易发冷。上下班快走，简单的爬楼梯、原地跳跃等都有助于强化体温调节能力。

关键3.饮食

多补充维生素E;多吃含烟酸的食物和B族维生素，能扩张末梢血管；多吃坚果、胡萝卜等温热性食物，避免吃生冷的食物、冰品或喝冷饮；适当吃吃辛辣食物如辣椒、胡椒、芥末等可促进胃肠血液循环。

关键4.按时吃饭

不要偏食、过度减肥，让身体储存些适量的脂肪，可帮助维持体温。如果，预先知道今天因工作忙碌，无法按时吃饭，可先准备些饼干、面包，或是人参茶等适时地补充热量。

关键5.精油泡澡

在热水中加入生姜或甘菊、肉桂、迷迭香等精油、辣椒入浴剂等，皆可促进血液循环，让身体暖和起来。 最近阿森大木桶推出的太极藏药火龙浴通过加了藏药的木桶浴、藏药浸泡的火龙经络条进行背部经络火龙浴、芳香精油经络排毒、耳烛颅脑减压等方式，两个半小时的操作提升阳气，祛病延年。

关键6.中医泡脚

中医上的老姜米酒泡脚法对脚凉有非常好的疗效。人体共有12条经络，每晚沐足熏染透过温暖脚部，便能带动气血运行，经过连接的经络，从而温暖全身。

方法如下：

第一天，先用老姜1斤榨汁，20°米酒2400ML，盐100ML，调和后泡脚20分钟，再加开水泡20分钟。

第二天，继续使用第一天的水加开水泡20分钟。

第三天，继续使用第二天的水再加开水泡20分钟。

第四天，换水，依次按照上面步骤进行。

关键7.服用中药

中医有固定的处方来治疗手脚冰冷，如十全大补汤、八珍汤、四物汤、理中汤等。这些中药通常较适合虚寒体质的人。不过不是所有的人都需要吃中药调和，最好还是请中医师开药比较好。【详细】

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