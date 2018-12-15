发怒一次心脏就受伤！心脏好不好看看这里就知道

编者按：心脏负荷加重或肌肉损伤时，其泵血功能降低，输出血量不能满足器官及组织需要，同时它们中的血液也不能顺利回流到心脏，这种状态称为心力衰竭，简称“心衰”。如果出现以下一些症状，可能表明心功能受损。

心脏不好的九个表现

第一，一躺下就气短。患者平卧几分钟后出现气短，坐起后才可稍微缓解。此时应考虑患者可能出现了心衰。这是由于平卧时回心血量增多，导致气道阻力增加，患者出现气短。此时应及时到心内科就诊，同时排除肺源性疾病的可能。

第二，胸口沉重如有大石。就是平常所说的“胸闷”，若排除情绪因素及其他脏器如呼吸系统功能改变，此时应考虑患者可能存在心肌缺血。如胸闷持续数分 钟不能缓解，甚至出现胸口剧烈疼痛，则很可能出现了心绞痛甚至急性心肌梗死（简称“心梗”）。应尽快拨打120，赶往最近医院，有条件的情况下可先自行含 服硝酸甘油片或速效救心丸等药。

第三，衣服和鞋子突然变紧。衣服、鞋子变紧，不少人第一反应可能是自己胖了，但对心脏疾病患者来说，可能提示心功能受损。这是由于心排出量（心室每 分钟射出总血量）血下降，肾脏血流量减少，排出体外水分减少，出现下肢浮肿、体重增加（尤其3天内增加超过2公斤），需及时就医。

第四，食欲不振。心脏功能受损的患者除了有食欲不振的表现，还可能出现腹胀、恶心呕吐、便秘、上腹痛等症状，多是由于右心功能衰竭，胃肠道淤血引起。

第五，头昏头晕。头昏头晕在日常生活中比较常见，睡眠差、颈椎病、高血压等是较常见原因。但伴随血压明显偏低的头晕头昏，可能是心功能受损等所致，严重者还可能出现晕厥、心源性休克等危及生命的情况，此时应迅速就医。

第六，焦虑不安。正常人焦虑不安大多与情绪有关，而有人在情绪稳定时仍觉心悸、心慌、坐立不安，这要考虑是否存在心脏疾病。心率增快、心律不齐是心慌焦虑常见原因，多由心脏功能性或器质性改变导致，应早期干预，防止症状进一步加重。

第七，咳嗽不止。多数人感冒会出现咳嗽、发烧等症状，且咳嗽在白天黑夜不会有很大差别。但一些人没有发烧等其他类似感冒症状，唯独咳嗽不 止，夜间多于晚上，平卧时比坐起时明显，此时要警惕是否心功能受到损伤。这可能是肺淤血使气道受到刺激，可伴随咳白色泡沫痰、痰中带血丝，急性发作时甚至 可出现粉红色泡沫样痰。

第八，容易疲劳或终日乏力。很多心脏病患者起病便是以乏力或易疲劳开始，多是由于左心功能受损，心排出量降低，不能满足外周组织灌注所致。

第九，少尿且下肢浮肿。出现少尿和下肢浮肿，很多人常认为是肾脏出了问题。实际上，心脏功能受损会导致肾脏血流不足或体静脉压力过高，常出现少尿及下肢浮肿等。肾脏长期缺血，可致肾功能恶化，出现蛋白尿，血肌酐上升，并形成心衰加重的恶性循环。【详细】

发怒一次心脏就受伤！人们需要保持冷静的7个原因

1.让心脏承受巨大风险。美国维克森林大学医学院的临床精神病学家研究发现：在愤怒发作后的一两个小时内，心脏病发作的几率会增加一倍。因此，为保护心脏，在情绪失控前要学会如何控制。

2.增加中风的几率。研究显示：在愤怒爆发后的两个小时内，大脑因血液凝块或出血而中风的风险会高出三倍。对于患有大脑动脉瘤的病人来说，发怒后动脉瘤破裂的风险会增加六倍。美国俄亥俄州立大学的精神病学和心理学专家建议人们在想发怒时，先做深呼吸或是离开，以改变所处的环境。

3.削弱免疫系统的功能。常发怒的人更易生病。美国哈佛大学科学家发现：健康的人仅仅是回忆过去发怒的经历就会造成体内抗体免疫球蛋白A含量的下降，而它们是细胞抵御感染的第一道防线。

4.让焦虑情绪更严重。焦虑和愤怒经常伴随出现，研究成果显示：愤怒会加重广泛性焦虑症状，这种过度和失控的担心会扰乱人们的日常生活，增强与人相处时的敌意。

5.导致抑郁。多项研究表明，抑郁症与攻击性行为和愤怒有关，尤其是男性表现得更明显。精神病学家的忠告是：忙碌起来，如打高尔夫球、骑车，它们能充实思想，就没那么多的空间去想杂事了。

6.伤肺。即使不吸烟，常爱发怒的人肺功能一般较差。哈佛大学的科学家通过对670名男性进行了为期八年的追踪调查发现：爱发怒的人肺容量显著下降，增加了他们患呼吸道疾病的风险。研究人员认为，愤怒会引起应激激素的分泌量增加，造成气道的炎症。

7.易折寿。快乐的人真的会活得长，因为压力与总体健康状况紧密相关，经常发怒会缩短寿命。美国密歇根大学的研究者一项长达17年的追踪调查发现：感情好的夫妻比经常吵架的夫妇更长寿。【详细】

每天睡七小时心脏最好

华中科技大学同济医学院和美国爱荷华大学公共卫生学院的研究人员联合开展的一项荟萃分析提示，睡得太多或太少的人，死亡或发生心血管事件的风险都会升高，每天睡7小时左右的人风险最低。

研究人员在多个专业生物医学相关数据库中，系统搜索了2016年12月1日以前发表的相关前瞻性队列研究，以考察睡眠时间与整体健康人群中4种心血管事件后果之间的相关性。数据分析结果显示，睡眠时间与4种心血管事件后果之间存在着一种U字形的相关性。具体来说，与每天睡7小时的人相比，睡眠时间每缩短1个小时，全因死亡和心血管疾病发生风险均增加6%，冠心病发生风险增加7%，脑卒中风险增加5%；睡眠时间每延长1个小时，死亡风险增加13%，心血管疾病发生风险增加12%，冠心病发生风险增加5%，脑卒中风险增加18%。【详细】

心脏也有喜怒哀乐

喜。有人会说，心脏每时每刻都在跳动，够累的了还喜欢运动？是的，从心脏形成的时候起（在母体内，处于胎儿阶段），它就开始跳动，一直跳到生命的终结，不必担心它会累坏，每跳动一次，在心跳的间歇期便休息一会儿。同时它也在不停地跳动中逐渐长大，变得坚实、有力。

人体在运动或进行体力活动时，全身各个器官都得到了锻炼，其中受益最大的是心脏。因为人体多做功，就要求心脏多泵血，增大工作量，提高工作效率，这本身就是最好的锻炼。美国一项全国性的调查发现，不少人把忽视心脏健康归结于没时间。实际上，只要每天抽出10~20分钟快走，长期坚持下去，对心脏就是一种关爱。

法国居里大学的研究人员通过为期5年的观察，发现快走可以增加体内“好胆固醇”(高密度脂蛋白胆固醇)，而这种物质是血管的清道夫。美国心脏学会奠基人怀特博士更是将走路写进给心脏病人的处方中。但也要注意把握度，如果运动过度，则出现心律异常如房颤，心室增大和心肌纤维化的风险增高。

怒。坏情绪是心脏大敌，而抑郁首当其冲。因为抑郁通常和焦虑相伴，晚上的睡眠质量会很差，而心脏得不到休息，使得血压、心率都会升高，对心脏健康非常不好。建议有了困难多和家人朋友沟通，避免发怒、大悲大喜，控制好情绪。有人对正在暴怒者的心脏进行过测试，发现这时心跳急剧加快，有的还变得不规律。心脏不太健康者在暴怒之时骤然停跳送了性命的报道并不少见。

由此可见，愤怒的情绪对心脏十分有害，不仅如此，任何恶劣的情绪，如极度或持续性紧张、苦闷或焦虑、悲痛、忧愁等，均会危及心脏的健康。这些恶劣情绪如果长期出现或反复发生，常成为心律失常或引起心脏病发作的诱因。

哀。生活放纵无度，会使心脏负担加重，让它有规律、有节奏的“生活”受到干扰和破坏。让它出现了“哀伤”的情绪，饮食不当者，常引起动脉硬化，而冠状动脉硬化的恶果则是冠心病。长期大量吸烟、饮用烈性酒，可直接损害心肌和血管，是动脉硬化的重要因素，是心脏最凶险的敌人。类似的生活环境和生活方式问题往往不被人们重视，却长期损害着心血管系统，让心脏苦不堪言。

想给心脏减轻负担，可以适当服用一些中成药，如步长冠心舒通胶囊具有调整、改善心血管功能的作用，通过软化血管、保护内皮、稳定动脉粥样硬化斑块达到预防急性心肌梗塞，改善冠心病、心绞痛患者胸痛、胸闷、心慌、气短症状的功效。每天3次，每次3粒，饭后服用，4周一疗程。

乐。美国一项研究发现，心脏病患者在面对某种情况时，发笑的可能性比常人低40%。缺乏幽默可能造成一系列炎性反应，导致冠状动脉囤积脂肪和胆固醇，最终引起心脏病发作。这项研究结果还显示，心脏病患者比较没有幽默感，或在面对尴尬场面时比较不会利用幽默解围。这些人即使是遇到开心的事，也很少发笑。

总之，当人们心情舒畅时，心脏的功能会处在稳定状态，心血管调节系统的功能活动也变得更协调，从而有利于心脏健康。【详细】