手脚冰凉是阳气过度消耗 每天吃三片醋泡生姜

万病皆损于阳气。要想健康长寿，先要把人的阳气补足。而现在不少人由于生活、心理压力等过度消耗阳气，阳气一少，身体就没有足够的温度温煦四肢，人自然也就畏寒怕冷、手脚冰凉了。补阳气，让身体重新热起来，解决由心阳虚导致的手脚冰凉的问题。方法很简单，就是每天早上吃三片醋泡生姜。

买上半斤姜，切成片，放在瓶中，然后用米醋没过生姜，泡上三天就可以吃了。生姜性热，是补阳气的最好食材，吃生姜最好的方式就是醋泡姜。我在家做的时候都习惯再放点红糖，红糖也是性温的，可以给人体补充阳气，而且加了红糖泡出来的姜酸酸甜甜的，非常好吃。

不过要注意，这醋泡生姜平时最好放冰箱里，这样不容易坏，早餐的时候喝喝粥，吃点醋泡生姜，不仅清爽可口，还能补气升阳，功效远远胜过补药了。

之所以必须用醋泡，是因为酸味是收敛的，于是姜宣发的力量便收敛进去了，姜升发阳气的力量变得平和而有效，升阳而又收敛，不会让阳气四下散开。我给很多人推荐过这个方法，普遍反映效果很好，一般人吃上2个月，就会大大提高人的阳气，身体就开始暖起来，手脚就不再冰冷了。

需要提醒的是，醋泡姜一定要在早饭时吃。这是因为姜最擅宣发阳明经的阳气，而早晨7~9点正是人体气血流注阳明胃经之时，此时吃姜，最能升阳气，促进消化，中午和晚上就应该不吃姜了，大自然的阳气在中午到达顶峰，午后阴气开始升起，阳气开始收敛，此时吃姜会适得其反，容易使人兴奋，无法安睡，也会郁积内火，耗肺阴，伤肾水，不利于养生保健。

很多人问我吃姜要不要去皮，实际上姜浑身都是宝，姜肉性热，姜皮性凉，姜肉发汗，姜皮止汗。一般做菜用姜，可以带皮，而受了风寒要喝姜汤发汗，或者是想用姜平衡食物的寒性的时候，自然是去皮的姜为好。