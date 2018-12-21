手脚冰凉如何调理？一款粥就行

内蒙古读者周女士问：天气逐渐变冷，我的手脚也随之变凉，穿再多的衣服也无济于事。请问有治手脚冰凉的偏方吗？

山东莱州市慢性病防治院主治医师郭旭光解答：手脚冰凉，中医称为“手脚厥逆”，是由于体内阳气不足或郁滞不通，阳气不能布达四肢所致。有些年轻女性平日不注重保暖，加之 过食寒凉、缺乏运动，易导致手脚冰凉等症状，如不及时调理，会引发失眠、心悸、月经不调、宫寒不孕等问题。老年人机体功能下降，肾阳虚弱，手脚冰凉也很普 遍，且易患感冒。这里介绍一款肉桂山楂粥，对改善手脚冰凉颇为有益。

具体方法是：取肉桂4克，山楂30克，粳米50克，红糖适量。先将肉桂水煎20分钟，与山楂、粳米同时入锅煮成粥加糖即可食用。每日1剂，趁热服食（不食肉桂）。

方中肉桂温中散寒，能扩张血管，使血液循环旺盛，疏通血脉；山楂活血化瘀，促进气血流通。两者配合相得益彰，对由肾阳虚弱引起的手脚冰凉、脾胃虚弱等症状效果较好。