九类人免疫力最差 专家教你“法宝”激活它

编者按：免疫力是人体自身的防御机制，是人体识别和消灭外来侵入的任何异物（病毒、细菌等），处理衰老、损伤、死亡、变性的自身细胞，以及识别和处理体内突变细胞和病毒感染细胞的能力，是人体识别和排除“异己”的生理反应。免疫力低下的身体极易招致细菌、病毒、真菌等感染，因此，免疫力低下最直接的表现就是容易生病。人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，今天就与你聊聊免疫力的话题。

这九类人免疫力最差

1、交际圈子太狭窄

研究证实，一个人结交的朋友越少，身体越易生病，甚至寿命也大受影响。研究人员发现，朋友数目超过6个的人抵抗感冒病毒的能力提高4倍。

建议：友谊是增强免疫力的“良药”。浙江医院精神卫生科王志轩医师表示，良好的社交关系有助于减少“压力荷尔蒙”(人紧张时肾上腺释放的去甲肾上腺素、肾上腺素等化学物质)对免疫细胞功能的影响。但是与太多人往来，也可能变成一种压力。不要勉强自己，三五知心好友比一堆泛泛之交重要得多。

2、平日欠下“睡眠债”

经常克扣睡眠时间会让身体产生的免疫细胞数量锐减。芝加哥大学的研究人员发现，相对于每天睡7~8小时的人，每天只睡4小时的人，血液里的流感抗体只有前者的50%。

建议：睡眠不足会使免疫系统功能降低。体内的T细胞负责对付病毒和肿瘤，如果得不到充足的睡眠，T细胞的数目会减少，生病几率随之增加。不过不一定要睡8小时，只要早上醒来觉得精神舒畅就可以。

3、凡事老往坏处想

研究发现，当悲观者积极看待生活中的不幸时，体内和免疫相关的白细胞数量会增多，他们的身体状况得到显著改善。

建议：每天5分钟，一边深呼吸，一边做做白日梦，让愉快的画面从脑中飘过，可以增加免疫细胞的数目和活力。美国德州大学的教授指出，经常做白日梦有利于精神放松，免疫系统的损耗也就随之降低。

4、有话憋在肚子里

研究发现，喜欢探讨问题的夫妻，血压、心率会降低，而和免疫相关的白细胞数量会升高。

建议：有话就说，不要憋在肚子里，这和适度锻炼对人体的好处差不多。

5、顶着重压过日子

人在丧偶后的一年内最容易生病，一份让你内心不得安宁的工作也会对免疫力造成深深的伤害。

建议：骑自行车、参加瑜伽课程、学做美食都是减压的好办法。另外，按摩也会使身体放松，减少压力荷尔蒙的释放。一项研究发现，每天接受45分钟的按摩，1个月后免疫细胞数目增加，免疫功能有明显改善。

6、外出常以车代步

有车一族越来越多，大约25%的人已经丢掉了走路的习惯。研究发现，整天开车的人比喜欢走路的人，生病的时间长2倍。美国阿帕拉契州立大学研究指出，每天运动30~45分钟，每周5天，持续12周后，免疫细胞数目会增加，抵抗力也会相对增加。

建议：浙江医院康复医学科黄雄昂医师说，运动只要心跳加速即可，太过激烈或时间超过1小时，反而会抑制免疫系统的活动。

7、朋友是个大烟鬼

统计表明，美国每年有3000名非吸烟人员死于肺癌，30万儿童患呼吸道感染，二手烟对健康的影响毋须多言。

建议：应尽量远离二手烟环境，另外，饮酒也应适量。酒精会抑制制造抗体的B细胞，增加细菌感染的机会。

8、过分依赖抗生素

研究发现，一出现感冒症状就服用抗生素只会让病毒产生抗药性，导致更严重的感染。

建议：“有些感染，如流行性感冒，是由病毒引起的。”浙江医院呼吸内科周晓曦医师说，“除非确定遭到细菌感染，否则，不需要服用抗生素。”

9、不易被逗笑

干吗总是紧绷着脸闷闷不乐呢?加利福尼亚洛马琳达大学医学院的研究发现，大笑能减少“压力荷尔蒙”的分泌，增加免疫细胞的数量。

建议：在午休时间可看段搞笑视频、分享笑话或漫画，这些都能让你获得快乐。笑可以减少“压力荷尔蒙”。据说笑能使干扰素明显增加，刺激免疫功能，免疫细胞因此变得更活跃。【详细】

专家教你“法宝”，提高免疫力

饮食调理 这些菜常吃

贝类+菌菇类。锌对免疫力有一定的调节作用。贝类食物含锌丰富，其中，生蚝是冠军。如果不常吃贝类，也可以吃点菌菇类食物，如牛肝菌、香菇、口蘑等。而且，菌菇类食物除了锌比较丰富，还有生物活性物质——真菌多糖，有助于提高免疫力。另外，动物肝脏、小麦胚粉、瘦肉、山核桃含锌也比较多。

肝脏+橙黄色蔬果。动物性食物如肝脏、鹅蛋黄、鱼肝油中维生素A含量非常丰富。大家都知道维生素A可以保护视力。其实，它与免疫力关系也很密切，不仅可以促进抗体形成，还有利于维持呼吸道黏膜上皮细胞的完整性，增强抵抗细菌的能力。胡萝卜、南瓜、橘子、橙子等橙黄色蔬果中提供的β胡萝卜素可以在体内能转化成维生素A。

深绿色蔬菜+山楂。西兰花、菠菜、芥蓝、荠菜、大白菜、油菜等深绿色蔬菜；山楂、鲜枣、猕猴桃、木瓜、草莓、番石榴等水果，都是常见的维生素C高手。维生素C可以促进抗体形成，抗氧化作用还能减少外界因素干扰人体细胞平衡。

海鱼。研究发现，维生素D能增强免疫力，可降低多发性硬化症和糖尿病的风险。维生素D摄入不足会影响身体正常机能。晒太阳是摄取维生素D最便利的方式，但冬季寒冷、衣服穿得多、室外活动少，接触阳光少，自身合成有限，最好补充些富含维生素D的食物。鲱鱼、鲑鱼和沙丁鱼等海鱼，动物肝脏、鱼肝油、鸡蛋中含量相对较高。

动物血+肝脏。缺铁会导致免疫细胞数量减少，进而影响抗体产生，导致免疫反应缺陷。不过，补铁最好不要用菠菜、干枣、木耳等植物性食物，吸收率较低。红肉、动物血、肝脏等动物性食物富含血红素铁，吸收率高。红肉可以每天吃，推荐每天摄入40~75克（生重）；动物肝脏最好每月吃2~3次，每次25克左右即可。

牛奶+鸡蛋。人体维持自身免疫力的过程中，抗体是必不可少的“武器”。而蛋白质正是形成抗体的物质基础，饮食中缺少蛋白质会导致机体免疫力下降。【详细】

生活习惯来调理 这些事多坚持

充足睡眠。研究表明，长期通宵熬夜会严重破坏人体免疫系统，从而更容易感染病毒。

熬夜会消耗机体肌肉组织，现代人群熬夜多为久坐工作，又会导致脂肪堆积，这种体内营养成分的改变，在短期内不易被发现，长此以往会降低人体免疫力。

充足的睡眠要保证醒来时体力恢复、精力充沛，一般成人每天睡眠时间在7～8小时，老人也不能低于6小时。

酸奶早餐。美国健康协会的一项研究发现，酸奶可以使“坏”胆固醇（低密度脂蛋白LDL）水平降低，并将尿路感染的风险降低47%。 某些酸奶中所含的益生菌，更可以大幅提高机体免疫力和抗病能力。

酸奶的热量约为等量牛奶的1.5倍，且酸奶ph值低，因此酸奶白天喝比晚上喝更能补充能量，同时便于消化吸收。

多吃大蒜。美国马里兰大学医疗中心研究发现，常吃大蒜不仅有助于提高免疫力，还能帮助防止心脏类疾病。

作为葱属植物，大蒜含有杀菌和抗病毒化合物，利于人体提高免疫力，全力对抗“入侵者”。大蒜中的大蒜素能抑制人体内炎症反应，减少自由基对人体细胞的损伤。

但大蒜素遇热易挥发，建议将其捣碎后放置10～15分钟再吃，让蒜氨酸和蒜酶等物质互相作用，提高营养价值。 大蒜素对肠胃有一定刺激作用，肠胃疾病患者要少吃。

蔬菜鸡汤。搭配鸡汤的蔬菜包括洋葱、红薯、萝卜、胡萝卜、芹菜、香菜等。

中国老年医学学会营养与食品安全分会副会长周春凌表示，感冒容易影响人的食欲，此时蔬菜鸡汤、鸡蛋羹、面片汤等流食半流食均能补充能量，提高营养，帮助免疫力恢复。

常饮蜂蜜水、姜水、柠檬水。研究表明，蜂蜜中的抗氧化剂是提高免疫力的助推器；生姜是天然的镇痛剂和解毒剂，有一定对抗感染，消灭流感病毒的作用；柠檬中含有丰富的维生素C，有抗氧化性。

富含抗氧化剂和维生素C的食物，能够保护身体免受自由基的侵蚀和有害分子的损害，促进免疫系统健康。

此外，温热水能让毛孔打开、发汗，维生素C也能缓解发烧时的肌肉酸痛症状，因而感冒后，多喝蜂蜜水、柠檬水等也有助于感冒症状的缓解。

享受下午茶时光。下午3、4点后，人体精力开始衰退，此时，喝杯下午茶或咖啡、吃些点心不仅能补充热量，提高工作和学习效率，还能缓解连续工作后的疲劳，通过自我调节，保持自身免疫系统健康。

此外，老人消化吸收功能差，易有饱腹感，增加下午茶，少吃多餐还能满足体内营养所需。

多项研究均表明，茶叶中的化学物质烷基胺能够加强免疫系统抵御感染的能力。 如茉莉花茶富含抗氧化剂，有助于提高免疫力；薄荷茶提神醒脑，改善消化不良等。下午茶还可以搭配坚果、水果等小零食。

每周坚持锻炼。美国国家医学图书馆一项报告显示，运动能够帮助“冲洗”肺部细菌，还能使白细胞流通更迅速，提高免疫系统检测疾病能力。

日常活动和体育锻炼都能够增加人体肌肉量，维持营养状况。

现代人工作压力大，但在身体基础状况正常的情况下保证每周五天，每次30分钟～60分钟的运动量即可。

步行6000步以上、骑车、打羽毛球、游泳、瑜伽等都是增加每日运动量的不错选择。

老人运动能力和身体耐受性差，爬山、自行车等容易伤害骨关节，造成膝盖损伤。

因此，不妨多增加抗阻运动，提高体内肌肉组织含量，如椭圆机、拉力器、弹力绳等对抗自身重力的运动。

多晒太阳。美国耶鲁大学医学院的一项研究发现，常晒太阳有助于降低流感病毒及其他常见呼吸道疾病的危害。

研究者认为，保持体内高水平维生素D，就可以更好地预防嗓子痛、普通感冒和鼻塞等问题。与更少晒太阳的人相比，生活在阳光充足地区的人更少感染流感病毒。

充足的维生素D还能帮助新陈代谢，减少肥胖风险，而晒太阳是最经济有效地补充方法，已有的调查显示，国人晒太阳的时间远远不够，孕妇、老人易缺乏维生素D和钙。

一般来说上午十点、下午四点阳光中紫外线偏低，既能促进新陈代谢，又可避免伤害皮肤。每次晒的时间不超过半小时，晒完后可以搓热双手，按摩脸部，有清心安神、舒缓疲劳的效果。

保持微笑。积极乐观的心态不仅能降低人体压力水平，还能促进睡眠。

美国斯坦福大学研究人员发现，笑能增加血液和唾液中的抗体及免疫细胞数量，还能让副交感神经兴奋，降低肾上腺素水平，缓解疲劳，是提高免疫力的良药。

愉悦心情能降低应激激素水平，增加或激活某些免疫细胞，从而提高免疫力。过多负面情绪，不仅可能导致抑郁等心理疾病，还会减少进食，影响身体营养状况。

生活中，要多些积极向上的思想，通过运动、读书、与朋友聊天等方式转移注意力，减轻压力。【详细】

断食。偶尔试试断食一两天，只喝不吃，在一定程度上可以起到保护免疫系统的作用。美国南加利福尼亚大学研究人员发现，虽然断食会饿死体内的一些健康白细胞，但当你重新开始吃饭，白细胞的数量就会立刻回升，且比之前有所增加。日本一家建筑公司每年为职员提供两次断食的机会，以此促进员工的健康。

听音乐。音乐不仅能够镇痛、减压，还能提高机体免疫力，其效果甚至比术前使用的药物更好。喜欢听音乐的人，体内自然杀伤细胞数量更多，因此对抗细菌、感染甚至癌细胞的能力也更强。

补黄芪。中药几百年的使用历史证明，黄芪对增强免疫系统有益。美国马里兰大学医学系研究也证实，作为一种日常饮食中常见的补充剂，黄芪具有抗菌和抗炎的双重功效。

喝椰油咖啡。椰油由中链脂肪酸构成，该物质可以使人对糖的依赖度降低，阻止脂肪在体内积存，并由此达到加快新陈代谢和提高免疫力的作用。

蒸桑拿。澳大利亚一项研究发现，一周两次桑拿可以使感冒几率减半，不过你一旦患上感冒，在缓解症状和缩短康复时间上，桑拿就无能为力了。

品绿茶。绿茶中的抗氧化剂不仅是非常好的“身体清洁剂”，更是提高机体免疫力的重要因素。它们能够对抗导致身体虚弱的自由基，且能稳定血压、保护心脏。

接吻。美国纽约大学研究发现，在接吻时，微生物的相互传递有助于加固免疫系统，特别是对孕产妇来说。

喝红酒、吃蓝莓。美国俄勒冈州立大学研究发现，红酒、蓝莓以及红葡萄含有的白藜芦醇和紫檀芪（一种抗菌成分），如果与维生素D相结合，就会为你筑起一道免疫防线，让你远离抗生素，以及因抗生素滥用可能导致的耐药性。

社交。美国心理协会的研究发现，远离孤独，身处人群之中可以加快身体的康复速度。此外，研究人员发现，慢性病和孤独之间存在内在联系，在生活环境中被孤立将会使压力倍增，并减慢免疫系统的反应速度。社交能力较强者在遇到健康问题时，康复和生存的几率会高出50%。

喝酸奶。美国健康协会的一项研究发现，酸奶可以使“坏”胆固醇（低密度脂蛋白LDL）水平降低，并将尿路感染的风险降低47%。某些酸奶中所含的益生菌，更可以大幅提高机体免疫力和抗病能力。益生菌中含有的碘元素，也能够帮助调整和平衡甲状腺的免疫功能。【详细】

免疫力≠抗癌力！免疫失调才是元凶

社会上关于癌症最大误区可能认为它是免疫力低下之故，提高免疫力就可防范癌症，故推销保健品、食品给癌症患者时，只要沾上“提高免疫力”的边，就大行其道。

癌症的发生、发展，只是与免疫监视及清除(immunologics urveillance)功能密切相关，免疫系统中的其他部分，与一般疾病并无二致。严格意义上，是免疫失调，导致癌症的发生进程及其发展。

不过，借助调整免疫来抗击癌症，人们还是寄以了极大希望，但现实问题是：这方面理论够美好，却没能经过科学实验的考验;虽然疗法众多，说得天花乱坠，但实际运用效果则令人失望，只能寄希望于进一步的突破。【详细】

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