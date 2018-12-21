手脚总冰凉 哪个治疗方法更靠谱？

为了改善手脚冰冷的状况，不少女士都流行用保温杯焗枸杞、红枣、当归水当茶喝，还有的选择去汗蒸馆汗蒸，或是在家用艾灸或中药材泡脚。这些方法真的有效吗？听听广州中医药大学第一附属医院康复中心副主任张静为读者点评。

【枸杞水、红枣水、当归水】 女士手脚冰凉，中医说是体寒，即身体里有寒气。这个寒气有内寒和外寒。内寒的话，指身体里的体寒体虚，阳气不够就会产生内寒。这种情况喝枸杞、红枣、当归水，确实可以起到祛寒的作用。但还有一些是外寒引起的，比方说不注意穿衣保暖，手脚有点发凉，这种人身体里不一定有内寒，而可能是热性体质，只是因为手脚暴露在外面比较冰凉，这时候喝这些茶就不太合适了。

【药材泡脚】 很多女性手脚冰凉也是由于气血不足、阳气不足，泡脚也是改善气血不足的方法之一。可以放一些药材在里面，如当归、生姜放进去有温通散寒的作用。泡脚我们讲究的是微微出汗，不会像蒸桑拿出那么多汗。

【艾灸】 也可以改善人体手脚冰冷的情况。可以选择艾灸腹部、关元、气海这些穴位。