冬季养生最宜养肾脏 顺应节气安排饮食起居

编者按：《黄帝内经》载：“肾脏为封藏之本，精之处也。”既藏先天之精，亦藏后天之精，具有藏精和主管生长发育与生殖的功能，与自然界冬季相应。冬季自然界阳气内藏，天寒地冻，万物闭藏，最利于人体阳气与肾精的闭藏。同时冬季户外寒冷，人们少动而多食，人体吸收功能强盛、合成代谢旺盛，可以很好地涵养阳气、培补精气，因此冬季养生最宜养肾脏。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，今天就与大家聊聊冬季养生的话题。

早卧晚起 适度运动

冬季养生应遵照《黄帝内经》中“早卧晚起，以待日光”原则。冬季属闭藏之季，要进行运动锻炼，但不宜运动过度。同时运动不宜出汗太过，以免损伤阳气，伤害肾精，违逆冬“藏”的养生要求。早卧早睡可保证充足的睡眠，有利于阳气的潜藏、肾精的积蓄。晚起床、迟外出，以待日光，则能躲避严寒，避免寒邪挫伤阳气、损伤肾脏。

去寒就温 护卫阳气

寒为冬季主时之气，寒邪发病，除引起感冒、急性支气管炎、慢性支气管炎、支气管哮喘等急性发作外，常可损伤肾中阳气，引起关节疼痛痹病、四肢发凉厥病，出现小便清长、夜尿较多等情况。冬季外出一定要做好防寒保暖，户外活动时不能衣着过于单薄，更不宜在户外逗留过久，以免寒邪损伤阳气、伤害肾脏。

饮食宜温 多苦少咸

冬季气候寒冷，阳气闭藏，人体阳气与肾精亦处于蓄积的时期，饮食宜温热，应以藏热量为主。所以冬季饮食应多选含有优质蛋白质与有防寒保暖作用的食品，如鸡肉、牛肉、羊肉、狗肉、蛋类，核桃、栗子以及桂圆、红枣等甘温食材，或药食两用中药，这些都是绝好的冬季应季养生食品。

冬季肾脏当令，肾气偏旺，而肾属水、味咸，心属火、味苦，肾强则易于伤心，因此冬季饮食养生还要“多食苦，少食咸”，如坚果炒黄稍焦微微显苦，既补肾，又清火，最宜冬季食用。

冬季进补 秋冬养阴

冬季或是冬至节气前后是进补强身的最佳时机。冬季进补，是因冬季是潜藏的时节，由于气候寒冷，人体对能量与营养的要求较高，同时人体的消化吸收功能相对较强，故适当进补不但能提高机体的抗病能力，而且还可把营养成分储存在体内，为来年的健康打下良好的基础。

咽唾养生 简单易行

咽唾养生是中医传统的肾虚经络养生法，简而易行，长期坚持，可使肾精充沛，气足神旺，容貌不枯，耳目聪明，从而达到老而不衰，延年益寿的养生目的。介绍几种常见的咽唾养生法：

舐腭咽唾法：轻轻闭住口唇，用舌头舐上腭，转圈舐20～40下，口中即有唾液分泌，然后慢慢咽下，每日2～3次。

鼓腮咽唾法：紧闭口唇，用力向外吹气，两腮便会鼓起，舌头在两腮部来回舐动，唾液便会很快分泌，等口中唾液多了便慢慢咽下，每日2～3次。

叩齿咽唾法：闭住口唇，上下牙齿轻轻叩打，叩齿之后，用舌头搅动口齿，一般是围绕牙齿，先左后右，先外后内，先上后下，依次轻轻搅动30次，用力要柔和自然，然后舌抵上腭部以聚津液，待唾液增多时再鼓腮含漱10余次，最后分3口徐徐咽下，并以急念送到脐下丹田处为佳。

气功配合咽唾法：端坐，排除杂念，舌抵上腭，牙关紧闭，调息入静之后，唾液源源而来，待到唾液满口时，低头缓缓咽下，并以意念送到脐下丹田处。

药物养生 视体而定

肾虚体质或亚健康状态的人群，可根据具体情况，在中医师的指导下辅以药物调养：

对于肾阳虚证者，多有畏寒肢冷、喜暖怕凉、面色发白或发青、大便稀软、小便清长、夜尿较多以及喜夏恶冬等表现，可服用单味药物如鹿茸、海马、巴戟天、肉苁蓉、锁阳等，中成药像金匮肾气丸、右归丸等。对于肾阴虚证者，常有形体消瘦、手心发热、喜凉怕热、大便干结、小便黄赤或有潮热盗汗、夜卧不安以及喜冬恶夏等表现，可服用单味药物像枸杞子、山萸肉、女贞子、黑芝麻等，中成药像六味地黄丸、左归丸等。对于肾脏阴阳两虚者，表现五心烦热、盗汗，或自汗、四肢发凉，或失眠、多梦等不适，可服用单味药物如制首乌、山药、黑芝麻等，中成药像全鹿丸、二仙汤等。【详细】

冬季养生不可盲目进补

从秋到冬，天地之气的收敛肃杀，表现为阳气减弱、阴气增强的自然气候变化，必然会影响到人体。若不注意养肺、收养神志，可伤及肺气，也会因阳气不升而发生泄泻，伤及肾气。

保养肺气首先是躲避寒凉，预防感冒，防止风寒之邪侵犯肺气。进入冬季，健康人群可适当补充水分，增加运动，根据体质选择适合自己的方式，锻炼身体，提高抗病能力。

在膳食方面，银耳、百合、山药、大枣、蜂蜜等都有润燥养肺的作用，可作为辅助食品适当补充；若口干口渴，排便不畅，颜面或背部有痤疮的年轻人，可适量饮清茶、秋梨以清肺热；身体虚弱、患有咳喘病者或老年人，不妨煎煮梨水，少量加入生姜、橘皮、浙贝母等，也可烹煮陈皮鸭汤、米酒、番薯。【详细】

冬季是匿藏精气时节

吃 饮食减咸增苦，喝粥巧养脾胃

广东省名中医、广东省中医院肝病科教授池晓玲认为，冬季是匿藏精气的季节，此时肾气当令，饮食宜减咸增苦，可多食牛肉、羊肉、猪瘦肉、鸡肉等温热松软食物补肾，同时也食用一些味道偏苦的食物，比如芹菜、莴笋、生菜、苦菊等以养心气。

为御寒，吃肉类食物会偏多，常会伤及脾胃，阻碍脾胃的运化功能。因此，在冬季应注意适时添加健脾消滞、促进消化的食品，如淮山、山楂、柚子等，也可多喝如小米粥、健脾祛湿粥等进行调理。

池晓玲说，老年及小孩脾胃较弱。此时可适当多喝药膳粥，如羊肉山药粥、糯米红枣百合粥、八宝粥、小米牛奶冰糖粥等。

补 食补药补相结合， 调体质因人而异

俗语云“冬季进补，开春打虎”。池晓玲说，冬季进补，以食补药补相结合为宜。可选用牛肉、羊肉、鸡肉、狗肉、枣、莲子、核桃、龙眼、芝麻、木耳、蜂蜜、板栗、枸杞、熟地、黄精、党参、山药等食物或药食两用食物调配药膳。重点推荐九大药膳：枸杞鸡肉汤、枸杞糯米粽、山药黑芝麻糊、糯米红枣粥、桃仁芝麻糊、银耳炖冰糖、桂圆莲子汤、鹿角胶粥。

池晓玲强调，进补需要根据体质进行选择，比如平素气虚的患者，可以多吃党参、淮山、黄芪、黄精等健脾补气之品，药膳如黄芪山药粥、黄芪枸杞乌骨鸡等。平素阴虚者，可以多吃枸杞子、女贞子、雪耳等补肝肾、养阴之品，药膳如银耳炖冰糖、枸杞茶等。平素血虚者，可以多吃阿胶、大枣、当归等补血之品，药膳如当归生姜羊肉汤等。平素阳虚者，可以多吃羊肉、羊骨、牛肉、杜仲等补肝肾、养阳气之品，药膳如淮杞炖羊肉、杜仲牛膝汤等。

汤 润燥补血健脾，养生汤任你选

（1）养血补虚，滋阴益肾——双胶炖乌鸡汤

中医认为，花胶味甘、性平，有补虚扶正、养血止血、补肾固精等的食疗功效。阿胶自古是我国的滋补上品，且具备性平味甘、补而不偏的性质，其补血止血、滋阴润燥的良好疗效，特别适合大家秋冬滋补食用。乌鸡是禽类中蛋白质含量高而脂肪含量却较低的食品，中医认为它入肝、肾经且补而不燥。

双胶炖乌鸡汤是入冬后的滋补靓汤，特别适合气血亏虚体质人士或者体弱多病的街坊。

【材料】花胶50克，阿胶一块（约33克），乌鸡约600克，红枣5颗，桂圆10克，生姜2片。

【制作】花胶用冷水浸泡软，置有姜葱各少许的沸水中汆水片刻，之后洗净，切成小块；乌鸡宰洗干净，去掉鸡头、鸡肠肚和鸡屁股，斩小块后汆水备用；红枣去核。所有材料共入炖盅内，加入清水1500毫升左右（约6碗水分量），加盖后隔水炖3小时，进饮时方下适量食盐温服。这是3-4人分量。

（2）清肺热、润燥生津——金银菜无花果煲鹧鸪汤

金银菜是指白菜和白菜干的组合。经过霜打的深秋白菜尤为“甜”、“软”、“甘”，能生津止渴，清肺胃热。而白菜干有通利肠胃、宽胸利膈、清热除燥的功效。两者组合能清热除烦、通利肠胃、养胃生津、利尿通便等。

无花果有健脾、润肠、利咽、防癌、滋阴等作用。鹧鸪肉质性温，味甘，在秋冬季平补作用明显。金银菜无花果煲鹧鸪汤清补平和，能清肺热、润燥生津、益胃和中，可有效减轻入冬之后出现的各种“燥证”，一家老少均可饮用。

【材料】新鲜白菜500克，白菜干100克，干品无花果5粒，鹧鸪1只，猪瘦肉150克，瑶柱50克，蜜枣1颗，生姜3片。

【制作】鲜白菜择洗干净；白菜干浸泡软后冲洗干净，剪段备用；鹧鸪宰洗干净后斩大块飞水；猪瘦肉洗净后切大块飞水；瑶柱和无花果稍浸泡，洗净。除新鲜白菜之外的其余材料倒入瓦煲内，加入清水2500毫升左右（约10碗水分量），武火煮沸后再改文火慢熬1.5小时，之后再把新鲜白菜加进去煲半小时即可。进饮时下盐温服。这是3-4人分量。

（3） 止咳顺气、生津润肺——白萝卜芫茜滚鳕鱼汤

民俗有“冬吃萝卜夏吃姜，不要医生开药方”的谚语。初冬时的萝卜有健胃消食、止咳顺气、生津润肺的食疗功效，立冬节气之后可以多食用白萝卜来预防秋冬季呼吸道疾病和消化系统等疾患。这款靓汤用当造的白萝卜、鳕鱼配以鲜香的芫茜、健胃驱寒的胡椒粉以及生姜、绍酒等佐料滚汤饮用，汤品香气四溢，鲜甜甘美，清润滋补。

【材料】白萝卜600克，鳕鱼350克，芫茜和葱2棵，生姜3片，胡椒粉和绍酒各少许。

【制作】白萝卜洗净，削皮后切为薄片；鳕鱼片解冻后洗净；芫茜、葱洗净，切段；用生姜片起油镬，下萝卜，炒约3分钟至出香气，加入清水1500毫升左右（约6碗水分量），武火滚沸后改中火滚约20分钟左右，下鳕鱼滚至熟，依次加入适量的食盐、绍酒、生抽、胡椒粉，最后下葱段、芫茜便可饮用。汤料亦汤亦菜。这是3-4人分量。【详细】

老年人如何安然过冬天？

老年性疾病的防治是老年保健的重要措施之一，机体组织细胞的结构与功能随着年龄的增长逐年老化，因此适应力减退，抵抗力下降，老年病的发生逐年增加，冬季也是老年病的高发季节，如：脑卒中、骨性关节病、面瘫、哮喘、带状疱疹、老年风湿关节炎等。本着“未病先防，既病防变”的理念，通过针灸、推拿、拔罐、中药熏蒸等治疗措施，来达到温经散寒、疏通经络、调和气血、平衡阴阳、扶正祛邪的功效。对老年人的机体起到治疗保健的作用。

中医在治疗上历来“防”重于“治”，早发现早预防早治疗，是科学理念。“未病先防”又称无病防病，是指在人体未发生疾病前，充分调动人的主观能动性增强体质，颐养正气，提高机体抗病能力。

顺应节气安排饮食起居

增强正气 合理饮食，做到少食多餐，少糖少盐；饮食合理：分配一天的摄食量；避免劳逸过度，可进行适当药物预防等方面的调养。

调养精神 中医认为，人的精神情志活动与人体生理、病理变化密切相关，突然、强烈或反复、持续的精神刺激，可使人体气机逆乱，气血阴阳失调，正气内虚而发病。经常保持心情愉悦，精神饱满，疾病就不易发生。

锻炼身体 中国传统健身运动中，有导引、五禽戏、气功、太极等其他武术。如：常打太极拳可以疏通经络，气血流畅，激发和调节人体的阴阳气血，从而使人体能够抵御各种疾病。

调节生活 老年人应懂得自然变化规律，顺应节气对饮食、起居应有适当安排。如：在感冒后，宜食热粥以助于发汗；在高血压时，服食醋泡花生米有助于降压及降低胆固醇的作用。【详细】

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