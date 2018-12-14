番茄越红越熟越防癌 5种公认防癌菜吃起来

编者按：“癌”字中有三个“口”，可见饮食和癌症的关系有多密切。解放军总医院研究员、卫生部健康教育首席专家赵霖指出，管住嘴，把好饮食关，就能简单、有效地预防癌症，让患癌风险降低40%。人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。今天就与你聊聊咋吃才防癌。

番茄越红越熟越防癌

提到番茄，很多人会想到番茄红素。研究发现，这种植物化学物清除自由基的能力远超维生素C、胡萝卜素和维生素E，可有效保护身体免受氧自由基的损伤，在一定程度上起到预防癌症、保护心血管健康、延缓衰老、保护皮肤等功效。

番茄品种繁多，颜色、大小差异性很大，口感、营养品质各有不同，哪种番茄红素含量高？橙色番茄中胡萝卜素含量比较高，粉红色番茄中番茄红素、胡萝卜素含量都不高。浅黄色的番茄中含少量胡萝卜素，几乎不含番茄红素。一般来说，番茄的颜色越红、成熟度越高，番茄红素含量也越高，抗癌性越强。【详细】

冬吃熟番茄，保护心血管

色泽红润、酸甜可口的番茄，搭配上金灿灿的鸡蛋，这道红配黄的家常菜是老百姓餐桌上的常住客，番茄也是一年四季不可或缺的健康守护者。

番茄含有丰富的维生素、胡萝卜素，以及钙、钾等矿物质。番茄红素是成熟番茄的主要色素，具有较强的抗氧化性，是目前植物中被发现的最强氧化剂之一，能降低心血管疾病风险，降低坏胆固醇，也能避免血小板聚集形成血栓。也有研究表明，常吃番茄可以预防前列腺癌，男性平时可以多吃。

一般而言，番茄的成熟度越高，番茄红素含量越高，而且主要分布在番茄的水不溶性部分和皮中，占番茄中总番茄红素含量的72%~92%。吃番茄时，最好洗净烹饪后带皮食用。

此外，番石榴、西瓜、葡萄柚等水果中番茄红素的含量也较高。【详细】

多吃5种公认的防癌蔬菜

芦笋——芦笋所含营养元素全面，芦笋含有特别丰富的组织蛋白、丰富的叶酸、核酸、硒，列30种抗癌植物之首，是世人公认的抗癌药物。芦笋入肺经、肾经，治疗肺癌、肾癌、皮肤癌、膀胱癌、淋巴癌疗效显著。

胡萝卜——缺乏维生素A，癌症发病率比正常人高2倍多。胡萝卜中所含的胡萝卜素能转变成大量的维生素A，因此，可以有效地预防肺癌的发生，甚至对已转化的癌细胞也有阻止其进展或使其逆转的作用。胡萝卜中含有较丰富的叶酸，为一种B族维生素，也具有抗癌作用;胡萝卜中的木质素，也有提高机体抗癌的免疫力和间接杀灭癌细胞的功能。对长期吸烟的人，每日如能饮半杯胡萝卜汁，对肺部也有保护作用。

菠菜——菠菜含有大量的植物粗纤维，具有促进肠道蠕动的作用，利于排便，减少致癌物质在肠道中的停留时间。而且吃菠菜可以降低熟肉中的致癌物对人体细胞的破坏作用，使肠道肿瘤危险降低一半，从58%降至32%。此外，菠菜含有非常丰富的可抗击癌症的β胡萝卜素和叶酸。但由于菠菜中草酸含量较高，因此肾结石患者不宜大量食用。

荠菜——荠菜的营养价值非常丰富，含蛋白质、脂肪、食物纤维、有机酸、苹果酸、矿物质和各种元素钾、钙，镁、铁以及维生素C、烟酸和B族维生素。芥菜中所含的二硫氛硫酮具有抗癌作用;还含有丰富的维生素C，是一种很好的防癌食物。

玉米——玉米中含的硒和镁有防癌抗癌作用，硒能加速体内过氧化物的分解，使恶性肿瘤得不到分子氧的供应而受到抑制。镁一方面也能抑制癌细胞的发展，另一方面能促使体内废物排出体外。玉米种也含有一种“谷胱甘肽”的抗癌因子。【详细】

多吃四类食物终生防癌

常见的抗癌食物有一百多种，主要分为四大类。“适当多吃抗癌食物可以锦上添花。”中国疾病预防控制中心营养与食品安全所副所长马冠生表示。

新鲜果蔬。其中所含的抗氧化剂、类胡萝卜素、维生素C、类黄酮类化合物及其他活性成分有抗癌之效。我国著名健康教育专家、复旦大学附属中山医院内科主任医师杨秉辉对果蔬的防癌功效更是赞不绝口：“每人每天的蔬菜摄入量从50克增至300克，患胃癌的危险性可降低50%。”芦笋、卷心菜、番茄、红薯、魔芋、猕猴桃、萝卜、胡萝卜都是抗癌好食物。

豆制品。豆腐、豆浆富含大豆异黄酮，经常吃些豆制品可以降低乳腺癌、结肠癌、前列腺癌的患病风险。

菌类。约96%的菌类都有抗癌效果，如冬菇、香菇、金针菇、木耳等富含多糖类物质，可增强人体免疫力，预防胃癌和肺癌的效果较好。目前，香菇多糖已经作为抗癌药物，用于肿瘤病人的治疗。

绿茶。绿茶中富含茶多酚，可与致癌物结合，使其分解，抑制癌细胞的生长。养成每天喝2~3杯绿茶的习惯，可以预防胃癌、肝癌和肺癌，但必须注意，茶水不要太浓。

科学烹饪：防癌要“三减”

解放军总医院研究员、卫生部健康教育首席专家赵霖指出，了解选择食材的原则后，学会科学的烹调方式对饮食防癌来说同样重要。即使是好的食物，经过不合理的烹调方式，也会产生很多化学致癌物，所以最好掌握“三减”原则。

减农残。化肥、农药等残留化学物质和癌症关系密切。除了督促相关部门加大监管力度外，在日常生活中，老百姓也可以采取一些措施，降低农残伤害。中国农业大学食品科学与营养工程学院教授姜微波建议，黄瓜、青椒、胡萝卜、苦瓜等可用温水泡1~2分钟，然后用刷子刷洗；大白菜、卷心菜等可将外围叶片去掉，逐片用流水冲洗内部菜叶;冬瓜等不易腐烂的蔬菜可通过阳光照射，使农残分解。

减煎炸。荀晓霖表示，煎炸过程中，稍不注意，油温过高，就会产生大量苯并芘、丙烯酰胺等致癌物，反复煎炸的油里，致癌物更多。研究表明，常吃煎炸食物的人，更容易患上肺癌、肠癌等。另外，烧烤、腌制等烹调方式会形成很多致癌物。相比之下，蒸、煮、炖更为健康、低碳。如果实在禁不住烧烤美食的诱惑，可以在饭后吃一个猕猴桃，降低伤害。

减盐。盐和癌症也有“亲戚”关系。中山大学附属第一医院普通外科主任医师石汉平指出，亚洲国家中，韩国人最爱吃咸，同时，胃癌发病率很高。日本、中国紧随其后，胃癌发病率也不低。因此，饮食上最好清淡。除了每天每人吃盐最好别超5克外，烹调时还要注意“隐性盐”的存在，味精、酱油、酱料、调味包中也含有盐。

科学吃：防癌要学“慢”

细嚼慢咽减少致癌物质。中国中医科学院教授杨力表示，人的唾液中含有过氧化物酶、过氧化氢酶和维生素C，不仅有抗氧化作用，还能分解进入口腔的致癌物质，有效降低癌症的发病率。美国研究证实，当亚硝酸类化合物、黄曲霉素等强致癌物遇到唾液时，细胞变异原性会在30秒内完全丧失。从这个角度讲，用餐节奏不宜太快，细嚼慢咽有助于唾液发挥抗癌功效，一口食物咀嚼30下再咽下去最好。

杜绝高温预防食道癌。荀晓霖指出，吃饭太急、太快的人容易吃得过烫，久而久之，高温饮食的刺激会使口腔黏膜、食道、胃黏膜频繁破损，甚至发生溃烂、出血，从而诱发癌症。数据显示，食道癌患者中，平时喜好热食、热饮者占到90%以上。因此，吃饭一定要慢下来，等食物凉一些，最好到40摄氏度左右时再吃。

控制食量还能防癌。“只有慢慢吃，才能感受到饥饿感的消退和胃里逐渐充实的感觉，然后适时放下筷子，保证七分饱的状态。”中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红表示，如果见到美食就是一顿狼吞虎咽，往往容易吃得过多，给胃肠带来巨大的消化压力。日本研究显示，总是吃得太饱，会降低抑制细胞癌化因子的活动能力，增加患癌风险。因此，吃饭时坚持“慢”的原则对防癌大有裨益。【详细】

黑咖啡最防癌

咖啡种类繁多，卡布奇诺、拿铁、玛奇朵、蓝山、康宝蓝……意大利国家卫生研究所研究表明，喝不添加任何其他物质的黑咖啡，可降低前列腺癌的风险，也最防癌。

研究招募了7000名男性志愿者，了解其喝咖啡的习惯，对他们进行为期4年的随访。结果发现，每天喝黑咖啡的人，前列腺癌发病风险降低了53％。

之后研究人员建立了癌细胞模型，对各种咖啡进行实验后发现，能显著降低癌细胞增殖和转移的物质只有咖啡因和咖啡提取物，脱咖啡因产品则不能。这表明能抑制癌细胞的物质是咖啡因，而不是咖啡中含有的其他物质选择咖啡，不仅要考虑口感和风味，也要考虑对身体的影响。研究建议，尽量选择黑咖啡。黑咖啡是不加任何修饰的咖啡，此前有研究表明，它还能促进心血管的循环，帮助消化、防止胃下垂，有效改善低血压，保护肾脏机能，改善腹胀、水肿等。【详细】

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