手脚冰凉不容忽视 小心是疾病前兆

冬季来了，常常听到女生说“出了空调房，手脚就冰凉”。更有人说自己常年手脚冰凉，冬天往往起床的时候都不能焐热。那么，为什么会手脚冰凉呢？有什么好办法改善呢？

据大河网报道，手脚冰凉有可能是以下几种疾病的预兆：

1、 雷诺病或雷诺现象。多发于中青年女性，表现为双手指(足趾)末端在受凉后出现发白、发凉，然后变紫、变红，最后又可恢复正常。

2、 多发性大动脉炎。多发于青年女性，可累及多处大中动脉，若发生于下肢，表现为下肢发凉。

3、 血栓闭塞性脉管炎。多发于中年男性，早期表现为小腿和足部皮肤发凉，皮色苍白或青紫，行走时疼痛，酸胀，稍事休息后可以缓解。病情发展则出现患肢皮肤干燥、肌肉萎缩、疼痛加重，夜间尤为明显。

4、 手足寒症。多发于女性，由于月经和生育所引起的激素变化会对自主神经系统造成一定影响，从而导致皮下血管收缩和血液流量减少，引发寒症；精神压力过大、心理过分敏感、平时过度操心、时常心神不安的人也是手足寒症的高发人群。

手脚冰凉的改善方法

关于改善手脚冰凉，各有各的方式，何种方式最为有效还需“对症下药”。

首先，冬季一定要注意保暖工作，外出要注意御寒，及时添衣服、戴手套、帽子，穿厚袜，保持全身及四肢的暖和。同时加强运动，提高耐寒和抗病能力。

其次，出现手脚冰凉的症状应该及时到正规医院进行检查治疗，不要拖沓。如果是多发性大动脉炎或者血栓闭塞性脉管炎，要及时进行治疗。防止病情进一步发展。

很多人手脚冰凉的症状并不严重，因此可以采用食疗的方式进行改善。常见的有吃火锅、进补牛羊肉等。但是食疗也是有讲究的。北方天气干燥，如果再食用辛辣火锅来驱寒，容易出现刺激肠胃、口干舌燥、大便秘结等症状，火锅驱寒比较适合南方湿冷地区；牛羊肉性温热，适合秋冬进补，但是脾胃虚弱的人并不适宜，建议先调补脾胃再进行食补，可以多喝含大枣、生姜、红糖类的温暖补汤。

最后，冬季还需要注意调节情绪，保持平和健康心态，避免过度劳累和紧张，进行适量的运动，增加抵抗力；女性群体，冬季最好不要节食减肥，能量摄入少、血虚、疲劳，都容易引起手脚冰凉的出现。（丁献美）

本文由北京中医药大学东直门医院陈信义主任医师专家团队进行科学性把关。