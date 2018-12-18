吃全麦可延年益寿！吃对了长寿就不是梦

编者按：“民以食为天”。《本草纲目》也指出，“饮食者，人之命脉也。”今日，吃饭已经不仅仅是饱腹而已，如何吃得健康，吃得好成了我们吃饭的新标准。人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，帮助您吃得好，吃得对，妥妥成为一位健康“吃货”。

吃全麦可延年益寿

哈佛大学陈曾熙公共卫生学院研究指出，经常吃全麦等全谷食物有助于延年益寿。

研究中，该学院研究员孙琦教授及其研究小组对已发表的12项相关研究的数据以及美国全国健康和营养调查的相关数据展开了梳理分析，涉及1970~2010年间加入研究的78万名参试者的相关数据。

结果显示，每天摄入16克全谷食物的人群总体死亡率会下降7%，因心血管疾病死亡的风险降低9%，癌症死亡风险降低5%。如果每天摄入48克全谷食物，保健效果更明显，可使死亡风险降低20%，心血管疾病死亡风险降低25%，癌症死亡风险降低14%。【详细】

10个习惯吃出长寿来

1、饭要稀一点

把饭做成粥，不但软硬适口、容易消化，而且多具有健脾养胃、生津润燥的效果，对益寿延年有益。但老年人不能因此而顿顿喝粥。

2、饭菜香一点

这里说的“香”，不是指多用盐、味精等调味料，而是适当往菜里多加些葱、姜等调料。人的五官是相通的，可以用嗅觉来弥补味觉上的缺失。闻着香喷喷的饭菜，人一定能胃口大开。

3、蔬菜多一点

多吃蔬菜对保护心血管和防癌很有好处，每天都应吃不少于250克的蔬菜。

4、菜要淡一点

老年人的味觉功能有所减退，常常是食而无味，总喜欢吃口味重的食物来增强食欲，这样无意中就增加了盐的摄入量。盐吃多了会加重肾的负担，可能降低口腔黏膜的屏障作用，增加感冒病毒在上呼吸道生存和扩散的几率。因此，老年人每天的食盐摄入量应控制在5克左右，同时要少吃酱肉和其他咸食。

5、荤菜少一点

要荤素兼顾，粗细搭配，品种越杂越好。每天主副食品(不包括调味料)不应少于10样。

6、质量好一点

蛋白质对维持老年人机体正常代谢、增强机体抵抗力有重要作用。一般的老年人，每公斤体重需要1克蛋白质，应以鱼类、禽类、蛋类、牛奶、大豆等优质蛋白质来源为主。

7、食物热一点

生冷食物多性寒，吃多了会影响脾胃消化吸收，甚至造成损伤。因此，老年人要尽量避免吃生冷食物，尤其在严冬更要注意。

8、数量少一点

老年人每日唾液的分泌量是年轻人的1/3，胃液的分泌量也下降为年轻时的1/5，因而稍一吃多，就会肚子胀、不消化。所以，老年人每一餐的进食量应比年轻时减少10%左右，同时要保证少食多餐。

9、早餐好一点

早餐应占全天总热量的30%～40%，质量及营养价值要高一些、精一些，不宜吃油腻、煎炸、干硬以及刺激性大的食物。

10、晚餐早一点

“胃不和，夜不安”，晚餐吃得太晚，不仅影响睡眠，囤积热量，而且容易引起尿路结石。人体排钙高峰期是在进餐后的4～5小时，晚餐吃得过晚或经常吃夜宵，排钙高峰到来时老年人可能已经睡觉了。老年人晚餐的最佳时间应在下午六七点，而且应不吃或少吃夜宵。【详细】

吃对五点长寿不是梦

1、粗细搭配

中老年人每天吃的粮食品种，最好是粗细搭配，多样混食，米面之外，适量再吃些玉米面、小米等。

2、补充蛋白质

动物类食物(肉、禽、鱼、蛋等)，豆类及豆制品，因为是优质的蛋白质来源，并可提供一定量脂肪、矿物质及一些维生素，每日膳食宜适量选用，有条件的话，最好每天喝一次牛奶(豆奶也行)。

3、蔬菜不可少

蔬菜的摄入是不可缺少的，否则就不能满足身体所需的矿物质，维生素和纤维素。老年人每日宜吃400克左右青菜，并尽量多吃绿叶蔬菜。

4、多用植物油

此外，烹调用的油也要注意，中老年的膳食里应主要用植物油，少用动物油，油脂的食用不宜过多。

5、补充营养剂

中老年人随着年龄的增长，胃肠道消化酶的活力会不同程度的降低，牙齿脱落，咀嚼能力减退等，这些都会限制老人对有些食物的选择而不易满足营养的需要。所以，除了在三餐中获取身体所需营养外，刘教授在平日也注意补充一些营养制剂。比如，服用Vc、VE、复合维生素B、钙片等，并根据自己的身体状况不断调整。这点需要看个人情况，刘教授不主张别人效仿。【详细】

全球长寿地区的老人原来这么吃饭

为了寻找健康长寿的秘诀，美国长寿研究专家丹·巴特纳研究了世界上的长寿区域，那里的老人能活到很高的年龄并且仍然活力四射。现在为大家总结出这些长寿区居民的12种饮食习惯，不妨从今天起就开始尝试吧。

1、95%的食物来自于植物。

全粒谷物和豆类在长寿老人的饮食中占很大比重，他们还食用大量的应季蔬菜，并把多余的蔬菜腌制或风干，留在冬季食用。 研究表明，最有益于长寿的食物就是绿叶蔬菜，与不食用青菜的同龄人相比，每天食用1盘蔬菜的成年人在未来四年内，死亡风险会减半。

2、每周吃肉不超过两次。

大部分长寿家庭都节制吃肉，要么把它当作配菜，要么用来给别的菜调味。他们每个月只吃五次肉，每次不超过2盎司（约57克，相当于一副扑克牌的大小）。 他们更喜欢食用家庭农场养殖的鸡肉、羊肉或猪肉，这些动物大多自由觅食，体内含有更多的欧米伽3脂肪酸。

3、平均每天吃85克鱼肉。

鱼肉在长寿老人的日常饮食中最常见，多数情况下，吃海藻生长的鱼肉品质最佳，如沙丁鱼、三文鱼和黄花鱼，它们较少接触到高浓度的汞和其他有害化学物质。

4、每周吃三个鸡蛋。

长寿区的人一次只吃一个鸡蛋，绝不多吃。他们或是把煎蛋卷入玉米薄饼，或者煮熟用来做汤，也与其他果蔬和全粒谷物一起食用。

5、每天食用半杯煮熟的豆子。

豆类食品（黑豆、黄豆和扁豆等）是长寿区人群饮食最重要的部分。豆类由21%的蛋白质、77%的复杂碳水化合物和少量的脂肪构成，是膳食纤维的极佳来源。豆类含有大量的维生素和矿物质，营养价值高于很多食物。

6、食用全麦面包。

面包是长寿区人们的主食，但成分和一般的面包不同。它由多种谷物制成，包括小麦、黑麦和大麦；每种成分都含有多种营养素和大量的膳食纤维；有助消化，而且升糖指数较低。

7、减少糖的食用量。

长寿区的居民食用糖的量只有现代人的1/5，他们通常每周只吃2~3次饼干、糖果和烘烤食品。百岁老人一般只在喝茶时放点蜂蜜，或是在庆祝场合吃少许甜点。

8、每天吃两把坚果。

哈佛大学的研究者通过30年的追踪调查发现，与不食用坚果的人相比，食用坚果的人其死亡率会低20%。其他研究表明，含有坚果的饮食能将低密度脂蛋白的含量降低20%，降低心血管疾病的发病率。

9、增加水的摄入量。

每天要保证喝七杯水，体内水分充足能降低血液凝块的风险。

10、喝酒只喝红葡萄酒。

长寿区域的居民每天会饮1~3杯葡萄酒，后者有助于人体系统吸收植物性抗氧化剂，少量饮用可以减轻压力，促进整体健康。

11、常喝绿茶和咖啡。

绿茶有抗炎特性，饮用绿茶能降低人们患上心脏病和一些癌症的风险。还有研究表明，适量饮用咖啡的人，其老年痴呆症和帕金森症的发病率较低。

12、多种食物搭配吃。

如果担心无法从植物食物中获取充足的蛋白质，解决办法是把豆类、谷物、坚果和蔬菜搭配起来食用，它们联合起来能提供人体无法合成的所有必需氨基酸。【详细】

豆豉，老人的“长寿豆”

豆豉属于发酵食品，含有蛋白质、钙、磷、铁、钴、硒、钼、硫胺素、核黄素、尼克酸等，营养极其丰富。豆豉是老人的“长寿豆”，经常吃不仅有助于开胃消食、祛风散寒，还能预防脑血栓的发生。

明代李时珍在《本草纲目》中对豆豉的功效记载最为详细：“黑豆性平，作豉则温，既蒸暑，故能升能散。得葱则发汗，得盐则能吐，得酒则治风，得蒜则止血，炒熟则又能止汗……”即豆豉可以开胃消食、祛风散寒、治疗水土不服等。近年来研究发现，豆豉中钴的含量是小麦的40倍，对预防冠心病有良好的作用。此外，豆豉还能改善大脑的血流量，有效预防脑血栓的形成。

豆豉虽好，但老人不能多吃，每日以少于50克为宜。豆豉在加工过程中会加入很多盐分，如果菜肴中已加入豆豉，则应减少用盐量，以免摄入盐分过多。【详细】

营养师讲吃饭——慢一点

我们知道食物经过口腔进入到胃肠道，然后胃肠道向大脑发射一个信号，告诉大脑是否已经吃饱。也就是说，当我们的胃已经感觉到饱时，这个信号要传递给大脑，让大脑反应过来说“哦，我已经吃饱了，不能再吃了”是需要一定时间的。经过研究发现，这个传导时间大约是15-20分钟，这也正是为什么我们要降低吃饭速度的原因。

我们吃撑后，需要更多的胃酸及消化液来消化这些食物，同时，胃肠蠕动也会受到影响，这样很容易伤害到我们的胃肠道。同时，吃了过多的食物，摄入的热量也会增加，久而久之，会导致肥胖。还有一个危害就是胃“扩容”了。胃属于平滑肌，具有伸缩性，长期吃撑后会增加胃容量，让你感觉总是吃不饱从而形成过量饮食的习惯。【详细】

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