冬天手脚冰冷怎么办？7个妙招让你暖起来

关键1.保暖

美丽“冻”人要不得。要特别注意腿、脚的保暖，如果下肢保暖做得好，全身都会觉得暖和。尤其要注意关节的保暖，关节保护不好容易使凉气进入，易得风湿。不要穿太紧的衣服，因为衣服过紧会阻碍血液循环。晚上睡觉前，记得泡脚，脚热了更容易入睡。

关键2.运动

一早起来做做运动，让血液循环和新陈代谢加速，一整天都会充满活力，不容易发冷。上下班快走，简单的爬楼梯、原地跳跃等都有助于强化体温调节能力。

关键3.饮食

多补充维生素E;多吃含烟酸的食物和B族维生素，能扩张末梢血管；多吃坚果、胡萝卜等温热性食物，避免吃生冷的食物、冰品或喝冷饮；适当吃吃辛辣食物如辣椒、胡椒、芥末等可促进胃肠血液循环。

关键4.按时吃饭

不要偏食、过度减肥，让身体储存些适量的脂肪，可帮助维持体温。如果，预先知道今天因工作忙碌，无法按时吃饭，可先准备些饼干、面包，或是人参茶等适时地补充热量。

关键5.精油泡澡

在热水中加入生姜或甘菊、肉桂、迷迭香等精油、辣椒入浴剂等，皆可促进血液循环，让身体暖和起来。 最近阿森大木桶推出的太极藏药火龙浴通过加了藏药的木桶浴、藏药浸泡的火龙经络条进行背部经络火龙浴、芳香精油经络排毒、耳烛颅脑减压等方式，两个半小时的操作提升阳气，祛病延年。

关键6.中医泡脚

中医上的老姜米酒泡脚法对脚凉有非常好的疗效。人体共有12条经络，每晚沐足熏染透过温暖脚部，便能带动气血运行，经过连接的经络，从而温暖全身。

方法如下：

第一天，先用老姜1斤榨汁，20°米酒2400ML，盐100ML，调和后泡脚20分钟，再加开水泡20分钟。

第二天，继续使用第一天的水加开水泡20分钟。

第三天，继续使用第二天的水再加开水泡20分钟。

第四天，换水，依次按照上面步骤进行。

关键7.服用中药

中医有固定的处方来治疗手脚冰冷，如十全大补汤、八珍汤、四物汤、理中汤等。这些中药通常较适合虚寒体质的人。不过不是所有的人都需要吃中药调和，最好还是请中医师开药比较好。