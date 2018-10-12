世界关节炎日：患类风湿性关节炎,要忌口吗?

编者按：每年的10月12日是世界关节炎日，一听到关节疼痛，大家大多会关切地问：“关节炎啊？”关节痛是常见症状，引起它的疾病也很多，以关节炎为例，就有骨关节炎、类风湿性关节炎及大众常说的“风湿”等。那它们都有哪些特点呢？人民健康网《“健”识早知道》专栏，本期为您介绍关节炎的相关知识，同您一起将健康进行到底！

教你鉴别三种关节炎

骨关节炎是一种关节退变性疾病，多发生在50岁以上人群，女性多于男性，年龄越大患病越多，常伴有骨质增生。全身各个关节都可能发病，但以膝关节、手指关节多见。患者早期多为上下楼梯、蹲起时感觉膝盖疼痛不适，早起或久坐后膝盖感觉发僵。随病情加重，患者可能会有平地走路疼痛，甚至关节变形（多为“罗圈腿”畸形）等症状。轻者可通过减肥、做有氧操等缓解疼痛；重者可用注射透明质酸钠、口服氨基葡萄糖或手术等方法治疗。

类风湿性关节炎是一种自身免疫性疾病，多见于中年女性。它一般表现为手、足小关节的多个、对称性关节炎症，长期的关节滑膜炎症、肿胀侵袭会导致关节畸形和功能丧失。抽血化验多数伴有类风湿因子、抗环状瓜氨酸因子等阳性。与骨关节炎相比，类风湿性关节炎对关节破坏性更大，进展也更快，主要靠长期、规范的药物治疗（如非甾类抗炎药、糖皮质激素等）控制病情。

“风湿”是生活中常被人提及的疾病。其实“风湿”和类风湿性关节炎不是一回事，而是传统中医对关节病的一种称谓。风湿病在中医又叫“痹”，其病因包括风、寒、湿、热、燥等。在西医中虽也有“风湿性关节炎”，但与类风湿性关节炎却完全不同。风湿性关节炎一般发生于青少年，多因链球菌感染，常累及大关节（如膝关节、肘关节等），但一般不造成关节畸形，有的患者还可能会伴有环形红斑、舞蹈症、心脏炎等。风湿性关节炎的治疗包括两个方面：1.控制链球菌感染，常用药如青霉素；2.抗风湿治疗，常用水杨酸制剂和糖皮质激素等。 【详细】

患了类风湿性关节炎，要不要忌口？

类风湿性关节炎是一种慢性消耗性炎症性疾病，很多老病号都知道，日常保证营养充足对控制病情很重要，但饮食不当又容易影响病情，导致旧病复发甚至加重。很多患者关心日常该吃什么、怎么吃，该不该忌口、如何忌口？对此，广州中医药大学第一附属医院风湿病科陈光星教授提醒，应走出“完全不忌口”和“过度忌口”两个极端，在药物治疗的同时，建议通过合理的饮食辅助改善病情、增强体质。

考虑到类风湿性关节炎是一种慢性消耗性的炎症性疾病，陈光星建议患者日常饮食应保证充足的营养，宜选用高蛋白、高维生素及容易消化的食物，经过合理的营养搭配及适当的烹调，尽可能提高患者食欲。比如牛奶、蛋类、豆制品、蔬菜和水果等，都是对类风湿关节炎患者身体健康有利的。国外一些研究显示，柑橘类水果和鱼油对类风湿关节炎的炎症活动下降和症状减轻有积极作用。但是，病友们在保证身体营养供给充足的同时，也要注意避免肥胖，因为肥胖会使促炎细胞因子增多，抗炎因子减少，可导致或加重全身炎症反应。

类风湿性关节炎病人不宜食用对病情不利的食物和刺激性强的食品，如生冷、油腻、辛辣的食物，尤其是急性期的病人和阴虚火旺型的病人更忌吃刺激性食物。另外，一些病友本身就合并有胃肠道疾病，或者由于药物的因素影响到消化系统，此时糖类及含脂肪量高的食品就应少吃，以免过食损伤脾胃，致痰湿滋生，加重消化系统症状，影响药物治疗。类风湿性关节炎病人食盐的摄入量也应比正常人少，因为盐摄入过多会造成钠盐潴留，加重关节肿胀程度。 【详细】

关节炎能跳舞吗？

跳跳广场舞，增加幸福感。如今越来越多的老人加入跳舞的行列，多是抱着锻炼身体的愿望。但是，有部分老人越跳，关节越疼痛、肿胀，运动和爬楼梯也更困难。那么，有关节炎的老人是否适合跳舞呢？

我们通常所说的关节炎，是指骨关节炎和风湿性关节炎，其中骨关节炎占85%以上。骨关节炎是一种退行性疾病，膝关节、髋关节、脊椎等承重关节是多发部位。随着年龄增长，要保护承重关节，得减少承重，如减肥、纠正身体不良姿势；还有就是肌肉锻炼，强壮有力的肌肉可保持关节稳固。

关节炎老人由于关节疼痛、活动不灵便，运动时较易疲劳。所以，活动前需进行主动伸展和被动伸展这两种柔韧性练习，如正压腿、侧压腿、后压腿、前压腿等，但千万不要过度，以不疲劳为准。在关节活动幅度和柔韧性有较好改善后，可适当地跳跳舞，增加有氧及力量训练。

喜爱跳舞的关节炎老人应选择合适的舞曲，避免快三、探戈等剧烈扭动关节的舞步，建议选择慢三、慢四、伦巴等节奏舒缓的舞步。运动量以身体微微出汗、心跳稍加快即可。如果关节和脚部出现疼痛等不适感，应立即休息。 【详细】

类风湿关节炎患者更需锻炼

类风湿关节炎患者尽可能在患病早期开始功能锻炼，持之以恒，循序渐进。锻炼的目的是缓解疼痛、减少畸形，维持关节功能。锻炼的方式包括进行关节伸展运动，避免肌肉萎缩及关节挛缩。可以进行踢腿、泡温泉、水中行走以锻炼关节功能，但要避免长时间上楼梯、登山等容易加重关节损伤的活动。锻炼的强度，以自己不感过度疲惫为宜。关节疼痛、肿胀明显时应避免过度活动，以免加重关节损伤。

对于类风湿关节炎患者来说，均衡、营养、健康的饮食可以增强抗病能力，谷物、肉类、蔬菜、水果均应适量食用。但是，对于某些患者而言，有的特殊食物可能会加重症状，如海鲜和过于刺激的食物。但是，个体间食物诱发关节炎的可能性差异巨大，最好是根据自己吃这些食物的反应来判断。若同时合并痛风关节炎或者血尿酸升高，需要进行低嘌呤饮食。 【详细】

疼痛发作？骨关节炎只贴膏药不管用

研究表明，炎症是导致骨关节炎疼痛的原因之一。而骨关节炎疼痛使患者不得不减少关节活动量，活动量的减少又会导致关节僵直、肌肉萎缩，增加关节外伤的可能，由此衍生出一个恶性循环。

然而，目前中国骨关节炎患者抗炎镇痛的现状不容乐观，就诊率低、晚确诊、患者依从性差是其主要特点。于清宏说，有些病人发生骨关节炎，关节疼痛，也不到医院就诊，自己到药店买点膏药、止痛药，等到三五年病情加重走不了路了才到医院治疗。即便治疗，病人的依从性也低，医生告诉要抗炎，病人疼痛时才吃药，不痛就不管了，完全不按医嘱来。

对此，南方医科大学珠江医院风湿免疫科主任于清宏指出，“针对疼痛发作的骨关节炎患者，最好采取抗炎镇痛治疗，常用的治疗方法包括非药物治疗、药物治疗和手术治疗。如果非药物治疗无效，临床上多采用非甾体类抗炎药来抑制骨关节炎患者的炎症反应。

最后，于清宏还提醒骨关节炎患者，至少需要抗感染治疗一个月，再去医院复查炎症因子，以延缓关节疾病的进展。 【详细】

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