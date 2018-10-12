一听到关节疼痛，大家大多会关切地问：“关节炎啊？”关节痛是常见症状，引起它的疾病也很多，以关节炎为例，就有骨关节炎、类风湿性关节炎及大众常说的“风湿”等。那它们都有哪些特点呢？

骨关节炎是一种关节退变性疾病，多发生在50岁以上人群，女性多于男性，年龄越大患病越多，常伴有骨质增生。全身各个关节都可能发病，但以膝关节、手指关节多见。患者早期多为上下楼梯、蹲起时感觉膝盖疼痛不适，早起或久坐后膝盖感觉发僵。随病情加重，患者可能会有平地走路疼痛，甚至关节变形（多为“罗圈腿”畸形）等症状。轻者可通过减肥、做有氧操等缓解疼痛；重者可用注射透明质酸钠、口服氨基葡萄糖或手术等方法治疗。

类风湿性关节炎是一种自身免疫性疾病，多见于中年女性。它一般表现为手、足小关节的多个、对称性关节炎症，长期的关节滑膜炎症、肿胀侵袭会导致关节畸形和功能丧失。抽血化验多数伴有类风湿因子、抗环状瓜氨酸因子等阳性。与骨关节炎相比，类风湿性关节炎对关节破坏性更大，进展也更快，主要靠长期、规范的药物治疗（如非甾类抗炎药、糖皮质激素等）控制病情。

“风湿”是生活中常被人提及的疾病。其实“风湿”和类风湿性关节炎不是一回事，而是传统中医对关节病的一种称谓。风湿病在中医又叫“痹”，其病因包括风、寒、湿、热、燥等。在西医中虽也有“风湿性关节炎”，但与类风湿性关节炎却完全不同。风湿性关节炎一般发生于青少年，多因链球菌感染，常累及大关节（如膝关节、肘关节等），但一般不造成关节畸形，有的患者还可能会伴有环形红斑、舞蹈症、心脏炎等。风湿性关节炎的治疗包括两个方面：1.控制链球菌感染，常用药如青霉素；2.抗风湿治疗，常用水杨酸制剂和糖皮质激素等。▲