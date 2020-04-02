别让“不死癌症”连累你，尽早治疗才能拯救关节

疼痛难忍、关节变形、活动度降低，甚至生活不能自理，这就是被许多人称作“不死癌症”的类风湿关节炎的发病症状。为了拯救你的关节，不免提醒大家：早发现、早治疗对这种慢性疾病来说至关重要。

类风湿关节炎是一种以关节损伤为主要表现的自身免疫性疾病，病人会出现四肢关节肿痛，尤其是手部近端指尖关节肿痛、晨僵等症状，高发于三十岁到五十岁之间的人群。在我国大陆地区，其发病率为0.42%，总患病人数约500万，男女患病比率约为1:4。

类风湿是衣服穿少了冻出来的？

首先，需要纠正的一个误区是：虽然发病机制尚未明确，但可以肯定的是其跟吹风、潮湿、寒冷等环境因素没有直接的联系。与风湿性关节炎不同，类风湿关节炎是人的免疫系统“错误”攻击自身而导致的慢性疾病。目前看来，这种疾病的发生是多种因素共同影响导致的，如家族遗传、环境因素、性激素、感染等。

所以，类风湿关节炎是一种复杂的免疫系统疾病。寒冷可能诱发及加重关节症状，但并不是其主要病因。

早发现、早治疗不容忽视

早期诊断、早期正规治疗对患者来说非常重要。如果得不到及时有效治疗，不仅会表现在关节上，而且会影响全身各个系统，到后期甚至导致残疾。反观现实，我国很多类风湿关节炎患者未能在疾病早期阶段寻求正规治疗，不仅危害了患者的健康和生命，也为家庭带来了沉重的经济负担。

得到早治疗的同时，规范化诊治也是非常有必要的。2018年，中华医学会风湿病学分会发布了《2018中国类风湿关节炎诊疗指南》，对提高此类疾病的诊疗水平起到至关重要的作用。

最后，提醒广大类风湿关节炎患者一定要到正规医院的风湿免疫科就诊，根据医生系统、科学的诊断和治疗，才能尽早缓解症状、控制病情。

受访专家：北京协和医院风湿免疫科主任医师曾小峰