疼痛发作？骨关节炎只贴膏药不管用

疼痛是骨关节炎最主要的表现，所以，不少患者会求助于贴膏药、照红外线灯、口服止痛药。然而，这些治疗只能缓解一时的症状，疼痛还会反复发作。最终疾病进展，导致关节肿大变形、关节僵硬发紧等更为严重的情况。如何正确治疗骨关节病？南方医科大学珠江医院风湿免疫科主任于清宏教授就骨关节炎治疗现状以及如何合理规范治疗，接受了记者的采访。

一半老年人患有骨关节炎

膝关节疼痛是最常见症状

目前我国60岁以上人口超过1亿，其中骨关节炎患者约超过5000万。有研究发现，骨关节炎的患病率随年龄增长而增长，年龄在40岁的人群骨关节炎的患病率为10%-17%，60岁以上的人群则上升至50%，年龄在75岁以上的人群则会达到80%。

对于这些中老年人来说，骨关节炎会导致其关节畸形，患者的致残率高达53%。临床上膝关节受累最常见，占整个骨关节炎的73%，膝关节疼痛是骨关节炎最常见的症状。

“虽然骨关节炎‘很常见’，但是它带给患者的危害不容小觑。它会导致患者活动受限，走路关节疼痛、很难下蹲。不仅如此，骨关节炎还是除脑血管病外造成我国居民肢体残疾的第二大原因。”于清宏教授表示。

“令人遗憾的是，骨关节炎是一种慢性长期疾病，目前尚不能完全治愈。”于清宏教授说，“对于骨关节炎，目前的治疗目标就是缓解疼痛，同时阻止和延缓疾病的进展，达到保护关节功能、改善患者生活质量的目的。所以，这是一个漫长的治疗过程。”

炎症是疼痛主因

仅仅止痛还不够

研究表明，炎症是导致骨关节炎疼痛的原因之一。而骨关节炎疼痛使患者不得不减少关节活动量，活动量的减少又会导致关节僵直、肌肉萎缩，增加关节外伤的可能，由此衍生出一个恶性循环。

然而，目前中国骨关节炎患者抗炎镇痛的现状不容乐观，就诊率低、晚确诊、患者依从性差是其主要特点。于清宏说，有些病人发生骨关节炎，关节疼痛，也不到医院就诊，自己到药店买点膏药、止痛药，等到三五年病情加重走不了路了才到医院治疗。即便治疗，病人的依从性也低，医生告诉要抗炎，病人疼痛时才吃药，不痛就不管了，完全不按医嘱来。

对此，于清宏指出，“针对疼痛发作的骨关节炎患者，最好采取抗炎镇痛治疗，常用的治疗方法包括非药物治疗、药物治疗和手术治疗。如果非药物治疗无效，临床上多采用非甾体类抗炎药来抑制骨关节炎患者的炎症反应。

最后，于清宏还提醒骨关节炎患者，至少需要抗感染治疗一个月，再去医院复查炎症因子，以延缓关节疾病的进展。

Tips：保护软骨 省着点用

软骨损伤是骨关节炎的直接原因，因此我们都要保护软骨，省着点用。

（1）别背、别拿过重的背包、菜篮子；

（2）别去爬山、爬楼梯，改成游泳、骑车等运动方式，也可以躺在床上做仰卧屈膝屈髋和蹬自行车样动作，以保持关节活动度，减轻软骨磨损；

（3）别做蹲下擦地、洗衣的家务活，防止因过度用力造成组织损伤；

（4）别让自己胖下去，肥胖、超重的患者，需要减肥，控制体重到合理范围，以减少膝关节承重。

（5）已出现骨关节炎疼痛者，平日可使用手杖、助步器等协助活动，减轻疼痛。（记者 张华）