关节炎能跳舞吗？选择舒缓舞曲 让身体微微出汗

跳跳广场舞，增加幸福感。如今越来越多的老人加入跳舞的行列，多是抱着锻炼身体的愿望。但是，有部分老人越跳，关节越疼痛、肿胀，运动和爬楼梯也更困难。那么，有关节炎的老人是否适合跳舞呢？

我们通常所说的关节炎，是指骨关节炎和风湿性关节炎，其中骨关节炎占85%以上。骨关节炎是一种退行性疾病，膝关节、髋关节、脊椎等承重关节是多发部位。随着年龄增长，要保护承重关节，得减少承重，如减肥、纠正身体不良姿势；还有就是肌肉锻炼，强壮有力的肌肉可保持关节稳固。

关节炎老人由于关节疼痛、活动不灵便，运动时较易疲劳。所以，活动前需进行主动伸展和被动伸展这两种柔韧性练习，如正压腿、侧压腿、后压腿、前压腿等，但千万不要过度，以不疲劳为准。在关节活动幅度和柔韧性有较好改善后，可适当地跳跳舞，增加有氧及力量训练。

喜爱跳舞的关节炎老人应选择合适的舞曲，避免快三、探戈等剧烈扭动关节的舞步，建议选择慢三、慢四、伦巴等节奏舒缓的舞步。运动量以身体微微出汗、心跳稍加快即可。如果关节和脚部出现疼痛等不适感，应立即休息。

老人进行有氧训练时，建议不要负重。游泳、骑自行车是很好的不负重锻炼方式，散步、“打折扣”的太极拳和跳舞也是不错的。所谓“打折扣”，是指把打太极拳和跳舞中的大幅下蹲动作，尽量忽略不做。

饮食上，关节炎老人要多补充优质蛋白、维生素，以增强肌肉和韧带力量。▲