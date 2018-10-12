类风湿关节炎患者更需锻炼

多数类风湿关节炎需要同时应用两种或两种以上的缓解病情抗风湿药，才能使病情得到控制。联合用药的治疗效果明显优于单一用药

类风湿关节炎是一种以关节慢性炎症和骨质破坏为主要特征的自身免疫病。我国的流行病学调查显示，该病患病率为0.28%，致畸率约为52%，约有1/3的患者因病停止工作，是临床上主要的致残性疾病之一。

类风湿关节炎多发于中年女性。绝大多数类风湿关节炎都是进展性的。除了造成患者关节疼痛、肿胀、关节畸形、骨质疏松外，还会出现皮肤、肺和血液系统损害。目前，我国约有500万类风湿关节炎患者。

类风湿关节炎是关节里的黄膜发炎，不是细菌感染，因此不会传染。但它的特点是关节炎症状很难自愈，导致关节周围组织破坏，出现关节肿胀、疼痛、僵硬以及活动灵活性受限，如果不合理治疗，可能导致永久性关节畸形，最后致残。

类风湿关节炎的发病与遗传、感染、性激素及环境因素有关。患者大多起病隐秘，最初多累及近端指间关节、掌指关节或腕、膝、足关节等，表现为对称性关节肿痛、晨僵，继续发展则出现关节功能障碍和畸形。此外，病程中还可能出现发热、贫血、皮下结节、眼炎、心包炎、淋巴结肿大等。

类风湿关节炎的早期诊断、早期治疗十分重要。该病治疗的窗口期为3个月，即在发病3个月开始治疗，大多数人病情可以得到明显缓解。早期治疗除了应用非甾类抗炎药物之外，还应尽早应用慢作用抗风湿药。这类药的作用就是为了抑制病变中的免疫亢进，控制类风湿关节炎病变的进展，所以，该类药物一定要坚持早期使用、长期使用。

应根据病情联合用药。联合用药是指既要给予非甾体抗炎药等药物缓解关节肿痛及全身症状，又要及时加用缓解病情抗风湿药，以便从根本上使患者的关节病变减缓或停止。多数类风湿关节炎需要同时应用两种或两种以上的缓解病情抗风湿药，才能使病情得到控制。研究证实，联合用药的治疗效果明显优于单一用药，且其药物不良反应发生率也没有明显增加。因此，患者应接受足量、足疗程的缓解病情抗风湿药联合治疗。

治疗方案要个体化。选择疗效好而又无明显不良反应的个体化治疗方案，是控制病情、改善预后的根本所在。对重症或血清中有高滴度自身抗体及多种自身抗体阳性者，应给予二联或三联慢作用抗风湿药；对年轻的患者应避免使用雷公藤；对于经正规慢作用抗风湿药治疗无效等难治性患者，可采取免疫净化等治疗；对关节腔积液者应及时给予穿刺抽液和关节腔内注射治疗。

类风湿关节炎患者尽可能在患病早期开始功能锻炼，持之以恒，循序渐进。锻炼的目的是缓解疼痛、减少畸形，维持关节功能。锻炼的方式包括进行关节伸展运动，避免肌肉萎缩及关节挛缩。可以进行踢腿、泡温泉、水中行走以锻炼关节功能，但要避免长时间上楼梯、登山等容易加重关节损伤的活动。锻炼的强度，以自己不感过度疲惫为宜。关节疼痛、肿胀明显时应避免过度活动，以免加重关节损伤。

对于类风湿关节炎患者来说，均衡、营养、健康的饮食可以增强抗病能力，谷物、肉类、蔬菜、水果均应适量食用。但是，对于某些患者而言，有的特殊食物可能会加重症状，如海鲜和过于刺激的食物。但是，个体间食物诱发关节炎的可能性差异巨大，最好是根据自己吃这些食物的反应来判断。若同时合并痛风关节炎或者血尿酸升高，需要进行低嘌呤饮食。

（作者为北京大学人民医院风湿免疫科主任医师）