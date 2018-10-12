患了类风湿性关节炎，要不要忌口？

类风湿性关节炎是一种慢性消耗性炎症性疾病，很多老病号都知道，日常保证营养充足对控制病情很重要，但饮食不当又容易影响病情，导致旧病复发甚至加重。很多患者关心日常该吃什么、怎么吃，该不该忌口、如何忌口？对此，广州中医药大学第一附属医院风湿病科陈光星教授提醒，应走出“完全不忌口”和“过度忌口”两个极端，在药物治疗的同时，建议通过合理的饮食辅助改善病情、增强体质。

考虑到类风湿性关节炎是一种慢性消耗性的炎症性疾病，陈光星建议患者日常饮食应保证充足的营养，宜选用高蛋白、高维生素及容易消化的食物，经过合理的营养搭配及适当的烹调，尽可能提高患者食欲。比如牛奶、蛋类、豆制品、蔬菜和水果等，都是对类风湿关节炎患者身体健康有利的。国外一些研究显示，柑橘类水果和鱼油对类风湿关节炎的炎症活动下降和症状减轻有积极作用。但是，病友们在保证身体营养供给充足的同时，也要注意避免肥胖，因为肥胖会使促炎细胞因子增多，抗炎因子减少，可导致或加重全身炎症反应。

类风湿性关节炎病人不宜食用对病情不利的食物和刺激性强的食品，如生冷、油腻、辛辣的食物，尤其是急性期的病人和阴虚火旺型的病人更忌吃刺激性食物。另外，一些病友本身就合并有胃肠道疾病，或者由于药物的因素影响到消化系统，此时糖类及含脂肪量高的食品就应少吃，以免过食损伤脾胃，致痰湿滋生，加重消化系统症状，影响药物治疗。类风湿性关节炎病人食盐的摄入量也应比正常人少，因为盐摄入过多会造成钠盐潴留，加重关节肿胀程度。

而在饮酒的问题上，类风湿性关节炎病人应根据病情辨证对待。从中医的角度来看，酒性辛热，助阳生火，能祛散寒邪，所以伴有寒湿（舌淡胖、苔白等）的患者可适当饮用温阳散寒；而伴有体质湿热（舌质红，苔黄厚腻等）的患者则不宜饮酒，避免酒热伤肝、酒湿伤脾，加重内热和肿痛。另外，民间有很多关于药酒治疗风湿病的说法，将一些补肾活血之类的中药浸泡在50~60度的白酒中，认为这类药酒可以活血化瘀，减轻症状。陈光星提醒，其实临床所用的中药需要经过炮制等多道工序才能入药，炮制工艺是否合理、方法是否恰当、辅料的质量等都直接关系到药材的疗效甚至毒性。在临床应用时，中医师还要通过君、臣、佐、使等配伍的方法，增效减毒，所以药酒的制作和饮用非常专业，需十分慎重。（记者翁淑贤 通讯员赵连宇、张秋霞）