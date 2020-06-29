膝关节病的诊断和治疗

膝关节是我们人体中最大且构造最复杂的关节，它由股骨下端、胫骨上端及髌骨构成，主要辅助结构有韧带、滑膜、半月板等。

正因结构复杂，又是人体的承重关节，所以膝关节是最易损伤的关节之一。其中膝骨关节炎是最常见的骨骼肌肉疾病，也是中老年人致残的主要原因，80%以上的全膝关节置换是由于骨关节炎。

那么膝关节病是由哪些原因造成的？该怎样预防和治疗呢？

2020年6月30日 周二 15:00-16:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中国医科大学航空总医院骨科中心首席专家、骨关节科主任郭晓忠进行视频直播，为大家解答膝关节病的诊断和治疗相关问题，千万不要错过。

医生简介：

郭晓忠，主任医师、国务院特殊津贴专家、北京积水潭医院矫形骨科资深知名专家、现任航空总医院骨科中心首席专家、骨关节科主任。

白求恩医科大学毕业后即至北京积水潭医院骨科工作至2019年，为矫形骨科主任医师。自2017年4月，受聘担任航空总医院骨科中心首席专家、骨关节科主任。

中国生物医药技术协会计算机辅助外科分会第一届、第二届、第三届委员会(现任)委员、中国生命关怀协会远程医学专业委员会常务委员、中国中西医结合专业委员会骨坏死分会委员、《中华损伤与修复杂志》编辑部编委。

擅长：股骨头缺血坏死、膝关节骨关节病、髋关节骨关节病、髋臼发育不良、强直性脊柱炎和类风湿关节炎等免疫性疾病；各种骨科常见病、疑难杂症的诊断和治疗；各种关节和肢体畸形以及足部疾患的诊断和治疗；各种先天性、遗传性骨科疾病的诊断和治疗。

关节“嘎嘎作响”是怎么回事？

伏案工作过久后，感觉脖子酸胀，当左右转动脖子时会发出“嘎嘎”的响声；蹲下起立时膝盖会发出“啪”的一声；上下楼梯时膝盖会发出“嘎嘎”的响声。那么，这些关节处所发出的声响说明什么问题呢？

关节由关节面、关节囊和关节腔等部分组成。当关节活动时肌腱的作用力会使关节瞬间形变，其产生的关节腔负压会使关节囊凹陷被吸入，使溶于滑液内的氮气、氧气、二氧化碳等部分气化成气泡。当动作完成时，气泡及滑液将受到压缩，把凹陷的关节囊又弹回去，既而可发出弹响。此外，关节的滑动(如屈膝)、磨动(如旋转)等动作，也会因摩擦、振动而发出声音。

如果关节经常弹响，而且声音很大并伴有疼痛感时，说明关节存在病变了。

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