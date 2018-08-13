成语“六阳会首”出自元·高文秀《渑池会》第二折：“对着众官人每在此，我这一去，若有些儿差失呵，我输我这六阳会首。”讲述蔺相如以定国安邦为重任，反对谋动干戈，主张躬行仁义，独自陪赵成公赴秦国的渑池会，并立下誓言，以自己的头颅做担保的故事。

十二经络有啥作用

在古代，把人的头颅称为“六阳会首”。这是怎么回事呢，原来头部是中医十二经络中的手三阳和足三阳这六条阳脉汇聚的地方。所以，头部是人体最重要的部位之一。

十二经络有什么作用呢？《内经》里这样说：“十二经脉者，人之所以生，病之所以成，人之所以治，病之所以起，学之所始，工之所止也。”说明经络在养生治病中的重要作用。十二经脉通过手足阴阳表里经的联接而渐次相传，组成了一个周而复始的传注系统。气血通过经脉可内至脏腑，外达肌表，营运全身。所以，通过对经络穴位的养护和刺激，可以起到养生防病治病的作用。

汇聚于头部的手三阳和足三阳这六条阳脉，手三阳是指手阳明大肠经、手少阳三焦经、手太阳小肠经。足三阳是指足阳明胃经，足少阳胆经和足太阳膀胱经。每一条经脉都有它特定的养生作用。

手阳明大肠经起于食指末端的商阳穴，手臂桡侧向上，走到肩部，达到督脉的大椎穴，在向下进入锁骨上窝联络肺脏，通过横膈，属于大肠。其支脉通过颈部、面颊，经上唇，到达对侧的迎香穴。其循行路径上的穴位多具有生津通腑的作用，主要用于治疗消化系统的疾病，如腹涌、腹泻、痢疾等，也可以治疗头面、五官和咽喉的病症，如咽痛、牙痛，鼻出血等，还可以治疗肩手疼痛。

足阳明胃经起于鼻翼两侧，入上齿龈内，出而环唇周，上行耳前，达前额。其支脉很多，面支脉、胃下口部支脉、胫部支脉、足跗部支脉等，其循行路径上共有包括足三里等90个穴位。可以治疗经络走行上相关疾病，如主治肠胃等消化系统、神经系统、呼吸系统、循环系统某些病症和咽喉、头面、口、牙、鼻等器官病症，以及本经脉所经过部位之病。

如何护理头部

头部是六条阳脉汇聚之处，头部的经络和其循行上的穴位是养生保健和治疗疾病的重要穴位。比如百会、风池、哑门、翳风、太阳、印堂等重要穴位都在头部。中医认为，时常按摩头部经络和穴位对养生健身大有益处，生活中最常用而简便易行的办法是每日梳头。梳头可以起到通畅血脉、祛风除湿散寒的作用，对治疗偏头痛、失眠、颈部酸疼也有一定作用。

怎么梳头也是有讲究的，选梳子时不要选过于锐利的木梳或牛角梳，梳头时从前额正中开始，稍加用力，梳齿与头皮保持垂直，以均匀的力量向头顶、枕部、颈项部的顺序梳理，然后，按由前到后的顺序，分别梳理左右侧头顶，最后以梳齿由上到下梳理左右颞部（太阳穴及周围）。每天1~2次，早晚各1次，每次5分钟左右，速度以每分钟梳理20~30下为宜。持之以恒就可以见到效果。（邓玉霞）

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