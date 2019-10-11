巧用健目操 对抗眼干涩眼疲劳

经常熬夜加班、玩手机、看电脑、煲电视剧的你，会不会总觉得眼睛干涩、刺痛、畏光、怕风，或是有异物感、烧灼感呢？会不会总觉得眼部酸胀、眼皮发沉甚至头痛呢？千万别以为这是小问题，休息一下就好了，这些症状有可能是干眼症或视疲劳的信号。随着生活节奏的不断加快，社会信息化程度越来越高，人们的用眼习惯有所改变，干眼症及视疲劳的发病率也越来越高。

循经点穴健目操是我们参考古代医学经典并结合大量临床实践经验总结而成的一套日常保健操。它是在传统眼周、头面部穴位按摩的基础上，增加对双耳、双臂等部位的循经点按，以达到梳理经络、畅通气血、舒筋明目的目的。同时，健目操可促进头面部、眼周血液循环，改善眼部营养供给，使全身血脉通利而上注濡养于目，还能平衡自主神经紧张度，加强双眼异向运动的力量，解除眼肌紧张痉挛，恢复眼肌弹性，缓解眼干、视疲劳等症状。此外，该健目操还适用于失眠、偏头痛等人群的自我保健。

操作准备 取坐位，全身放松，双目微闭，呼吸平顺，保持心境平和放松。建议播放曲风和缓、放松身心的角调式音乐，如《春之声圆舞曲》《江南好》《江南丝竹乐》《蓝色多瑙河》等。

具体操作包括以下四节：

头部穴位按摩

中医认为，“头为诸阳之会”。按摩头部可使任督气血经络通畅，有醒脑提神、强身健体的效果。

1.按揉百会。用中指指腹，先揉后按3分钟。

2.震百会。用掌心劳宫穴按于百会，震动3分钟。

3.头部经络梳理，梳理督脉、膀胱经、胆经。用4指指端有节律地轻点督脉、膀胱经、胆经9次。

眼周穴位按摩

《内经》曰：“诸脉皆属于目”“五脏六腑之精气，皆上注于目而为之精”。通过对眼周穴位按摩，使经络疏通，全身气血上注于目，使目得到濡养，起到缓解或者消除视疲劳的作用。

1.轻闭双眼，点按睛明、攒竹、鱼腰、丝竹空、瞳子髎、承泣、四白、太阳。各穴位先揉后按各1分钟。

2.刮目。两手握空拳，虎口张开，食指轻刮上下眼眶、眼睑各9次。

3.旋转运目。两眼微闭，分别以顺时针、逆时针方向转动眼球各9次。值得注意的是，尽量沿眼眶边缘旋转，转动速度不宜过快，配合呼吸，慢慢转动。

4.熨目。两眼微闭，搓手熨目。摩手搓热，以两手劳宫穴对敷两瞳仁，熨贴双目，3次为宜。

耳部按摩

《黄帝内经》曰：“耳者，宗脉之所聚之地。”耳部按摩能调整眼部经气，有疏通经络、调整脏腑的功能，从而达到防治疾病的目的。

1.引耳。拇指、食指前后对捏耳垂摩擦，向下、向外揪拉9次，直到耳垂充血发热。

2.提耳尖。以拇指、食指向上提拉耳尖部9次。

3.揉耳窝。以食指指腹按揉摩擦三角窝、耳甲艇、耳甲腔各9次，使之发热。

经络拍打

经络拍打可通过自身调节与全身调节达到调整阴阳、调和气血、调理肌肉的作用，从而改善视疲劳。

1.拍打手三阳经。空心掌由手背指端、手臂外侧往肩部方向顺经络拍打，左右各9次。

手三阳是手阳明大肠经、手太阳小肠经、手少阳三焦经的总称，分布在手臂外侧，属表，由手走头，故称手三阳经。

2.按揉穴位。先后按揉肩井穴、风池穴、臂臑穴及合谷穴各9次。

其中，肩井穴为多条经脉交会之穴，能够通经活络，鼓舞气血运行至周身，有治疗眼疾的作用；而风池穴则是头、五官部的要穴，按揉后可起到醒脑开窍、调和气血的作用，多应用于近视眼、眼肌麻痹、干眼症等的临床治疗；臂臑穴同样有助于治疗眼疾；而按压合谷穴，则可调理头面部及五官疾病。

循经点穴健目操是日常保健操，加之动作简单，常受眼疲劳困扰的朋友可以每天练习，充分缓解眼周及头部不适。同时，在操作过程中，应注意修剪指甲，以免损伤皮肤。按揉手法应柔和、均匀、力度适中，以穴位局部出现酸胀感为宜。另外，有皮疹、红肿、炎症等皮肤问题的部位切忌按摩。