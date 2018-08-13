当心这些伤腰动作引起腰部疾病

腰是人体最重要的部位之一，支撑着身体的平衡，很多活动都需要靠腰部来支撑完成。如果我们的腰椎受到伤害，腰酸、腰痛等腰部问题会随之而来。生活中腰椎的伤害往往来自不良姿势。

蹲

下蹲时过猛，或采用不正确的蹲姿，容易拉伤腰部。

建议 下蹲时，两腿合力支撑身体，头、胸、膝关节在一个角度上。高低式蹲姿最利于腰部健康，右脚在前，左脚在后，两腿靠紧向下蹲，右脚全脚着地，小腿垂直于地面，左脚跟提起，脚掌着地。

半躺

如今，年轻人工作繁忙，下班后最惬意的事莫过于半躺在床或沙发上玩手机、看书。然而，半躺位时，腰椎会因缺乏足够支撑，导致原有弧度被改变，让椎间盘所受重力不断增大，诱发椎间盘突出。

腰椎有正常的生理曲度，正常情况下，腰椎的受力点一般在腰4、5和骶1位置。半躺位时，后腰悬空，腰椎处于折角状态，又没有支撑，上半身的重量全压到了腰椎这一个受力点上，肌肉、韧带处于松弛状态。失去原有的固定作用，脊柱易出现变形，生理曲度变直，久而久之会造成连接腰椎的椎间盘突出。

建议 睡前半躺看书别超过15分钟，或改成将一腿弯曲、另一腿伸直的姿势，数分钟后交换，避免压力集中在一个点上，导致肌肉疲劳。

坐

人的一生中坐的时间多于走的时间。很多人都认为坐就是一种休息，但对于腰椎来说却并不是。

人平躺时，腰椎间盘承载的压力最小；站着时次之，此时头、躯干、上肢的重量最终传到脚弓；前倾坐位时，头、躯干和上肢的重量集中在腰椎，只有这一个孤零零的支撑点，此时腰椎间盘承载的压力最大。坐的时候歪歪扭扭、前弓后背，会导致腰肌劳损、脊柱弯曲等问题。

建议 人坐着应腰背挺直，和大腿成90度角，头和腰椎的重心连线应垂直于地面，腰要有支撑。好的靠垫应该是中间突出，上下为圆弧过渡，并且要有一定的硬度。没靠垫时，臀部要把椅面坐满，让腰椎有依靠，千万不要悬空。

站

常见的不正确站姿主要有含胸屈颈、双肩耷拉、身体为了平衡，肚子会凸出来，会使上半身的力量会压迫在腰椎上，这样很容易压迫脊椎和周围神经，影响心肺功能。

长期如此容易腰酸、腰椎长骨刺或滑脱，膝盖也更易老化。

建议 站立时腰部要保持平直，从侧面看，耳、肩、髋、膝与脚踝应该处于一条线上，骨盆稍向前倾。

提

很多人都喜欢用一个手提重物，这样容易使一侧腰肌受损而引发疼痛。

建议 提东西时，两手分摊重物力量，让腰椎均匀受力。提的东西也不能太重，用蛮力最伤腰，搬重物最好借助工具。

弯

直接弯腰捡东西、穿鞋，腰椎承受的压力很大。

建议 找张椅子坐下来，或者整个身体蹲下来穿鞋，避免腰椎受伤。弯腰搬重物，会让腰椎很“受伤”，应蹲下拿稳物品后，再逐渐站立。

另外，很多人早上醒来就立刻从床上弹起，哪怕是年轻人也很容易闪到腰，因为躺了一晚，僵硬的肌肉还没放松。可以起床时先翻身侧躺，然后用手部的力量将上半身撑起来，再把脚移到床外，放在地板上，慢慢起身。（王文）