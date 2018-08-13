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小扁豆有助控血糖

徐 澄

2018年08月13日08:29 来源：人民网-生命时报

　　豆类营养丰富，常吃有益健康。英国《营养学杂志》刊登加拿大一项新研究发现，以小扁豆替代米饭或土豆，可以使血糖水平降低35%，进而有助预防和缓解2型糖尿病。

　　加拿大圭尔夫大学研究员艾莉森·邓肯教授及其研究小组对24名健康成人展开研究。参试者被随机分为四组，每组分别食用米饭、土豆、米饭+小扁豆或土豆+小扁豆。参试者于餐前和餐后两小时接受血糖检测。结果发现，以小扁豆取代一半米饭的参试者血糖水平比吃纯米饭的参试者低20%；以小扁豆取代一半土豆的参试者，血糖水平比吃纯土豆的低35%。

　　邓肯教授表示，除了降糖药，调整饮食也是控制血糖和糖尿病管理的重要环节。微红色小扁豆原产于印度，中国常见的是黄绿色的小扁豆。它们都是营养素密集的食物，膳食纤维含量高而淀粉含量相对较低，因而有助于减缓消化进程，防止餐后血糖骤升。健康人群持续高血糖容易导致胰岛素抵抗，进而加大2型糖尿病风险。新研究结果表明，经常吃小扁豆可以预防糖尿病。早期研究还发现，常吃富含膳食纤维素的小扁豆还有助于降压降脂。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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